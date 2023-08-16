android-1.ru / Игры / Гонки / Riding Extreme 3D (Мод, Много денег)
Riding Extreme 3D (Мод, Много денег)

Riding Extreme 3D (Мод, Много денег) 2.9.7

Управляйте велосипедом, преодолевайте сложные участки и зарабатывайте деньги
61
9
Скачать (260 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
playducky.com
Версия:
2.9.7
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 260 Мб
id приложения:
com.ducky.bikehill3d
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
61
Комментарии:
0
Просмотров:
14 743

Riding Extreme 3D предоставляет игрокам увлекательный опыт езды на велосипеде, принося острые ощущения и адреналин. В игре вас ждут захватывающие гонки на велосипедах, где вы будете маневрировать между другими игроками и стараться достичь цели. Управление велосипедом легко и интуитивно, позволяя вам избегать препятствий и преодолевать сложные участки дороги. Вы сможете улучшать свой мотоцикл и получать рекомендации по выбору новых. Это добавляет элемент стратегии к игре, поскольку вы можете настраивать свой мотоцикл под свой стиль игры и условия трассы.


Игра предоставляет трехмерную среду, где вы будете ездить на велосипеде. Это создает ощущение присутствия и делает геймплей более реалистичным. Разнообразие окружающей среды, такое как различная местность и ландшафт, добавляет визуальное разнообразие и вызовы. В игре есть задания и цели, направленные на достижение определенных мест назначения. Завершение этих заданий позволяет игрокам зарабатывать деньги, которые можно потратить на улучшение мотоцикла и другие предметы.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Riding Extreme 3D (Мод, Много денег) 2.9.7 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Riding Extreme 3D (Мод, Много денег)
260 Мб
Ссылка 2
260 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
REKT! - Взрывные трюки (Мод, Много денег)
REKT! - Взрывные трюки (Мод, Много денег)
Версия: 2.1
SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег)
SRGT: Уличные гонки на машинах (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.0
Zombie Derby 2 (Мод, Много денег)
Zombie Derby 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.15
Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег)
Motorcycle Real Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 4.0.21
Burnout Masters (Мод, Много денег)
Burnout Masters (Мод, Много денег)
Версия: 1.0046
Need for Speed™ Most Wanted (Мод, Много денег)
Need for Speed™ Most Wanted (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.128
Crash Drive 2 - гоночная игра (Мод, Много денег)
Crash Drive 2 - гоночная игра (Мод, Много денег)
Версия: 3.90
Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки)
Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.9.7

Отзывы о Riding Extreme 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив