Riding Extreme 3D предоставляет игрокам увлекательный опыт езды на велосипеде, принося острые ощущения и адреналин. В игре вас ждут захватывающие гонки на велосипедах, где вы будете маневрировать между другими игроками и стараться достичь цели. Управление велосипедом легко и интуитивно, позволяя вам избегать препятствий и преодолевать сложные участки дороги. Вы сможете улучшать свой мотоцикл и получать рекомендации по выбору новых. Это добавляет элемент стратегии к игре, поскольку вы можете настраивать свой мотоцикл под свой стиль игры и условия трассы.





Игра предоставляет трехмерную среду, где вы будете ездить на велосипеде. Это создает ощущение присутствия и делает геймплей более реалистичным. Разнообразие окружающей среды, такое как различная местность и ландшафт, добавляет визуальное разнообразие и вызовы. В игре есть задания и цели, направленные на достижение определенных мест назначения. Завершение этих заданий позволяет игрокам зарабатывать деньги, которые можно потратить на улучшение мотоцикла и другие предметы.