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Burnout Masters (Мод, Много денег)

Burnout Masters (Мод, Много денег) 1.0046

6
0
Скачать (850 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Road Burn Games
Версия:
1.0046
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 850 Мб
id приложения:
com.RoadburnGames.BurnoutMasters
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
5 615

Burnout Masters – это захватывающая гоночная игра, которая погружает игроков в мир высокоскоростных дрифтов и горящих шин на дымных трассах. Эта игра предлагает уникальный опыт для любителей автомобильных гонок и дрифта, где основная цель – демонстрировать впечатляющие выступления и набирать высокие баллы.


Когда игроки запускают игровой экран, они оказываются на трассе, где их задача – поддерживать и контролировать горящий автомобиль, выполняя дрифты и другие трюки для увеличения счета. Чем лучше и дольше выступление, тем больше баллов они зарабатывают.


Система бонусов в "Burnout Masters" зависит от набранных игроками баллов. По мере накопления баллов игроки получают доступ к различным бонусам, которые могут использовать для улучшения своих автомобилей или покупки новых. Это добавляет элемент стратегии и планирования, так как игрокам необходимо оптимально использовать свои бонусы для максимальной эффективности на трассе.



Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Выгорание при покупке = Большие деньги

Мод 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (нужен интернет и авторизация в сервисах Google, закройте ее после появления окна оплаты).
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Burnout Masters (Мод, Много денег) 1.0046 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
850 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
850 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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