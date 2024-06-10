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Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки)

Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.8

Захватывающий опыт высокоскоростных гонок
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1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wolves Interactive
Версия:
1.9.8
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
id приложения:
com.wolvesinteractive.racinggo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
7 032

Racing Go предлагает игрокам захватывающий опыт, позволяя окунуться в мир высокоскоростных гонок с использованием реалистичной физики и динамичного игрового процесса. Эта игра специально разработана для тех, кто ценит не только скорость и конкуренцию, но и глубину механики вождения, где каждый поворот, каждый спуск и подъем трассы требуют от игрока максимальной концентрации и умения. В "Racing Go" гонки превращаются не просто в стремление первым пересечь финишную черту, но в искусство управления автомобилем, где учитываются такие факторы, как сцепление с дорогой, инерция и даже воздушное сопротивление.


Одной из ключевых особенностей "Racing Go" является обширная система настройки автомобилей, предоставляющая игрокам возможность модифицировать и улучшать свои машины до мельчайших деталей. Будь то двигатель, подвеска, тормозная система или аэродинамика, каждый аспект можно настроить под индивидуальные предпочтения игрока, что позволяет не только улучшить производительность автомобиля, но и придать ему уникальный стиль.


Скриншоты

Информация о модах
  • Все машины открыты;
  • Бесплатные покупки за деньги и золото.
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Скачать Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.8 взлом

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Скачать Racing Go - Free Car Games (Мод, Бесплатные покупки) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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