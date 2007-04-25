Описание

Если вы всегда мечтали иметь неограниченную коллекцию автомобилей, то Hyper Drift — это ключ, который откроет вам ворота к осуществлению вашей мечты. В частности, игроки постоянно будут владеть десятками автомобилей из древних линеек или современных современных жанров. Не останавливаясь на достигнутом, у вас также есть гараж, чтобы вы могли испытать дизайн и отремонтировать их в своем собственном цвете. Кроме того, у игроков есть возможность бросить вызов реальным игрокам по всему миру, чтобы владеть большим количеством монет.





С управлением стало одной из сильных сторон, которые постоянно привлекают миллионы игроков, которые не могут остаться в стороне ни на секунду. В частности, перед вашим экраном появляется рулевое колесо. Его использование ничем не отличается от реальности. Это поможет вам управлять автомобилем, чтобы двигаться в нужном вам направлении. Если вы хотите, чтобы машина катилась влево, просто поверните руль немного влево. То же самое касается как поворота направо, так и поворотов на поворотах. Не останавливаясь на достигнутом, упоминая Hyper Drift, нельзя обойти вниманием функцию профессиональной настройки автомобиля. Это считается душой для создания этой игры. Игроки могут поставить их в свой личный гараж после того, как приобретут традиционный автомобиль, который мы вам привезли. Игра позволяет вам менять диски, подходящие для самых разных целей, и даже улучшать внутренние параметры, чтобы иметь возможность быстрее разгонять автоматическую скорость.



