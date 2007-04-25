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Hyper Drift! (Мод, Бесплатные покупки)

Hyper Drift! 1.23

Бесплатные покупки
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Версия:
1.23
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Semeevs
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 112
Скриншоты
Описание

Если вы всегда мечтали иметь неограниченную коллекцию автомобилей, то Hyper Drift — это ключ, который откроет вам ворота к осуществлению вашей мечты. В частности, игроки постоянно будут владеть десятками автомобилей из древних линеек или современных современных жанров. Не останавливаясь на достигнутом, у вас также есть гараж, чтобы вы могли испытать дизайн и отремонтировать их в своем собственном цвете. Кроме того, у игроков есть возможность бросить вызов реальным игрокам по всему миру, чтобы владеть большим количеством монет.


С управлением стало одной из сильных сторон, которые постоянно привлекают миллионы игроков, которые не могут остаться в стороне ни на секунду. В частности, перед вашим экраном появляется рулевое колесо. Его использование ничем не отличается от реальности. Это поможет вам управлять автомобилем, чтобы двигаться в нужном вам направлении. Если вы хотите, чтобы машина катилась влево, просто поверните руль немного влево. То же самое касается как поворота направо, так и поворотов на поворотах. Не останавливаясь на достигнутом, упоминая Hyper Drift, нельзя обойти вниманием функцию профессиональной настройки автомобиля. Это считается душой для создания этой игры. Игроки могут поставить их в свой личный гараж после того, как приобретут традиционный автомобиль, который мы вам привезли. Игра позволяет вам менять диски, подходящие для самых разных целей, и даже улучшать внутренние параметры, чтобы иметь возможность быстрее разгонять автоматическую скорость.



Информация о модах

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Скачать Hyper Drift! (Мод, Бесплатные покупки) v1.23 MOD APK

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Скачать Hyper Drift! (Мод, Бесплатные покупки) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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