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Xtreme Drift 2 (Мод, Много денег)

Xtreme Drift 2 (Мод, Много денег) 2.7

Дрифтуй на максимум: коллекция авто, кастом и пылающий асфальт
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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Xtreme Games Studio
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 19:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47 686
Скриншоты
Описание

Xtreme Drift 2 — это аркадные гонки, где ты дрифтуешь по скоростным трассам, зарабатываешь очки за стиль, собираешь коллекцию машин и выходишь на трассу как настоящий король скорости. От олдскульных легенд 70-х до футуристических суперкаров — выбирай авто, подбирай трассу и проверяй, кто сегодня задаёт ритм на поворотах. Управление отзывчивое, физика дрифта мощная, а соперники не прощают ошибок.


Кастомизация авто, испытания на разных аренах, звук реальных двигателей и смена погодных условий добавляют глубины в каждый заезд. Постепенно ты откроешь десятки машин, улучшишь характеристики и построишь идеальную дрифт-тачку. Гонки можно устраивать и в одиночку, и в онлайне. Хочешь доказать, что ты лучший? Тогда вставай на старт — и покажи, на что способен.


Информация о модах
  • Когда вы покупаете автомобили в игре, ваши деньги всегда будут увеличиваться и никогда не уменьшаться.
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Xtreme Drift 2 (Мод, Много денег) v2.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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