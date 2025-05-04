Описание

Xtreme Drift 2 — это аркадные гонки, где ты дрифтуешь по скоростным трассам, зарабатываешь очки за стиль, собираешь коллекцию машин и выходишь на трассу как настоящий король скорости. От олдскульных легенд 70-х до футуристических суперкаров — выбирай авто, подбирай трассу и проверяй, кто сегодня задаёт ритм на поворотах. Управление отзывчивое, физика дрифта мощная, а соперники не прощают ошибок.





Кастомизация авто, испытания на разных аренах, звук реальных двигателей и смена погодных условий добавляют глубины в каждый заезд. Постепенно ты откроешь десятки машин, улучшишь характеристики и построишь идеальную дрифт-тачку. Гонки можно устраивать и в одиночку, и в онлайне. Хочешь доказать, что ты лучший? Тогда вставай на старт — и покажи, на что способен.