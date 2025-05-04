Xtreme Drift 2 (Мод, Много денег) 2.7
Дрифтуй на максимум: коллекция авто, кастом и пылающий асфальт
Xtreme Drift 2 — это аркадные гонки, где ты дрифтуешь по скоростным трассам, зарабатываешь очки за стиль, собираешь коллекцию машин и выходишь на трассу как настоящий король скорости. От олдскульных легенд 70-х до футуристических суперкаров — выбирай авто, подбирай трассу и проверяй, кто сегодня задаёт ритм на поворотах. Управление отзывчивое, физика дрифта мощная, а соперники не прощают ошибок.
Кастомизация авто, испытания на разных аренах, звук реальных двигателей и смена погодных условий добавляют глубины в каждый заезд. Постепенно ты откроешь десятки машин, улучшишь характеристики и построишь идеальную дрифт-тачку. Гонки можно устраивать и в одиночку, и в онлайне. Хочешь доказать, что ты лучший? Тогда вставай на старт — и покажи, на что способен.
- Когда вы покупаете автомобили в игре, ваши деньги всегда будут увеличиваться и никогда не уменьшаться.
Скачать Xtreme Drift 2 (Мод, Много денег) v2.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.