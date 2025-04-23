Описание

Highway Drifter (Мод, Много денег) - Играйте в Highway Drifter, чтобы присоединиться к самому большому сообществу дрифтеров в игровом магазине и бросить вызов игрокам со всего мира, выберите свой любимый автомобиль и выберите любую из наших локализованных карт, чтобы испытать настоящий азарт дрифта.





Highway Drifter доступен в двух различных режимах: одиночный и многопользовательский, каждый режим можно играть на любой машине и на любой карте, поэтому игроки могут составлять столько комбинаций, сколько им нравится, чтобы довести острые ощущения до максимального уровня, они также могут Играйте по-разному, чтобы они могли соревноваться друг с другом или дрейфовать, чтобы побить самые высокие баллы.