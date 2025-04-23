Highway Drifter (Мод, Много денег) - Играйте в Highway Drifter, чтобы присоединиться к самому большому сообществу дрифтеров в игровом магазине и бросить вызов игрокам со всего мира, выберите свой любимый автомобиль и выберите любую из наших локализованных карт, чтобы испытать настоящий азарт дрифта.
Highway Drifter доступен в двух различных режимах: одиночный и многопользовательский, каждый режим можно играть на любой машине и на любой карте, поэтому игроки могут составлять столько комбинаций, сколько им нравится, чтобы довести острые ощущения до максимального уровня, они также могут Играйте по-разному, чтобы они могли соревноваться друг с другом или дрейфовать, чтобы побить самые высокие баллы.
МОД 1
1. Высокий уровень
2. Много валюты
3. Премиальные автомобили
4. Никакой рекламы
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Разблокированы все автомобили
Скачать Highway Drifter (Мод, Много денег) v4.2.62 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.