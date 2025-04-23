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Highway Drifter (Мод, Много денег)

Highway Drifter (Мод, Много денег) 4.2.62

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13
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Версия:
4.2.62
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Mad Hook
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 20:29
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 275
Скриншоты
Описание

Highway Drifter (Мод, Много денег) - Играйте в Highway Drifter, чтобы присоединиться к самому большому сообществу дрифтеров в игровом магазине и бросить вызов игрокам со всего мира, выберите свой любимый автомобиль и выберите любую из наших локализованных карт, чтобы испытать настоящий азарт дрифта.


Highway Drifter доступен в двух различных режимах: одиночный и многопользовательский, каждый режим можно играть на любой машине и на любой карте, поэтому игроки могут составлять столько комбинаций, сколько им нравится, чтобы довести острые ощущения до максимального уровня, они также могут Играйте по-разному, чтобы они могли соревноваться друг с другом или дрейфовать, чтобы побить самые высокие баллы.


Информация о модах

МОД 1
1. Высокий уровень
2. Много валюты
3. Премиальные автомобили
4. Никакой рекламы

МОД 2

  • Бесконечные деньги
  • Разблокированы все автомобили



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 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Highway Drifter (Мод, Много денег) v4.2.62 MOD APK

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Скачать Highway Drifter (Мод, Много денег) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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