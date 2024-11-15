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Pixel Squad: War of Legends (Мод меню)

Pixel Squad: War of Legends (Мод меню) 0.2.269

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Версия:
0.2.269
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
270
Скриншоты
Описание

Pixel Squad: War of Legends предлагает игрокам уникальную возможность исследовать яркий и динамичный пиксельный мир, где магия и мифология переплетаются в одно целое. В этой стратегической игре каждый уголок карты живет своей жизнью, и даже время здесь подчиняется своим законам, иногда текуче вперёд, а иногда и вспять. Могущественные боги теряют свою силу, уступая место новым расам и героям, готовым написать свою легенду.


В "Pixel Squad", игроки принимают на себя роль легендарного героя, которому предстоит вести своих подопечных через серию стратегических сражений против разнообразных врагов. Каждое решение, принятое в бою, может повлиять на исход сражения, требуя от игроков тактического мышления и стратегического планирования.


Геймплей объединяет классические элементы стратегических игр с инновационными механиками, такими как изменяющееся время и развитие персонажей. Игрокам предоставляется возможность развивать и улучшать своих героев, открывать новые способности и навыки, что делает каждую игровую сессию уникальной. Вдобавок, визуальный стиль игры, выполненный в пиксельной графике, добавляет ностальгическое ощущение и придает особый колорит миру "Pixel Squad: War of Legends".


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта
  • Режим бога
  • Пакет удаления рекламы (пропуск рекламы, вознаграждения без рекламы)
  • Неограниченные ресурсы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Pixel Squad: War of Legends (Мод меню) v0.2.269 MOD APK

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Скачать Pixel Squad: War of Legends (Мод меню) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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