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Little Army Manager: Тактика (Мод Меню)

Little Army Manager: Тактика (Мод Меню) 2.32

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Версия:
2.32
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Deload
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 887
Скриншоты
Описание

Little Army Manager: Тактика имеет множество привлекательных преимуществ, позволяя вам свободно играть и побеждать. Для успешного прохождения вам необходимо разрабатывать стратегии и формировать тактики для сражений. Победа в каждом раунде придаст вам уверенности и позволит с гордостью хвастаться своими достижениями перед друзьями.


Создавайте важные способности и стратегии, участвуя в каждом процессе создания своей армии. Легко и своевременно объединяйте и улучшайте свои отряды, чтобы добиться наилучших результатов. Вам предстоит тщательно настраивать свои действия, ведь игровой процесс будет полон вызовов и трудностей, которые нужно будет преодолеть.


Каждое сражение требует продуманного подхода и адаптации к меняющимся условиям. Little Army Manager: Тактика предоставляет возможность развивать и совершенствовать свои навыки, что делает каждую победу ещё более значимой и удовлетворяющей.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Неограниченное количество рубинов
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Little Army Manager: Тактика (Мод Меню) v2.32 MOD APK

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Скачать Little Army Manager: Тактика (Мод Меню) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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Отзывы о Little Army Manager: Тактика (Мод Меню)


Комментарии (1)
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ГГ
ГГ 29 августа 2024 15:36
Просто вылетает, бесполезный взлом
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