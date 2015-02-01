Описание

Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games - Прекрасная антуражная игра, в которой вам не придётся скучать. Вам удастся почувствовать все нотки геймплея в этой стратегии. В игре вы должны организовать свою армию, которая будет вступать в ожесточённые бои с серьёзными оппонентами, чтобы захватить их земли и уничтожить базы.





Вы увидите более 80 разных юнитов у которых свои характеристики, различные волшебные приёмы, которые ваши бойцы смогут применять в бою, а еще десяток новых башен, которые дают игроку новые возможности