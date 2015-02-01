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Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games (Много денег)

Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games (Много денег) 2.0.1

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Версия:
2.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DIVMOB
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 847
Скриншоты
Описание

Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games - Прекрасная антуражная игра, в которой вам не придётся скучать. Вам удастся почувствовать все нотки геймплея в этой стратегии. В игре вы должны организовать свою армию, которая будет вступать в ожесточённые бои с серьёзными оппонентами, чтобы захватить их земли и уничтожить базы.


Вы увидите более 80 разных юнитов у которых свои характеристики, различные волшебные приёмы, которые ваши бойцы смогут применять в бою, а еще десяток новых башен, которые дают игроку новые возможности


Информация о модах
Неограниченные деньги / спины


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 Теги темы: Много денег

Скачать Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games (Много денег) v2.0.1 MOD APK

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Скачать Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games (Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games (Много денег)


Комментарии (1)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 января 2025 21:15
:):):):):):)
-1
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