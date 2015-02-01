Версия:
2.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DIVMOB
Обновлено:
Сегодня, 19:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 847
Описание
Monsters War: Epic TD Strategy Offline Games - Прекрасная антуражная игра, в которой вам не придётся скучать. Вам удастся почувствовать все нотки геймплея в этой стратегии. В игре вы должны организовать свою армию, которая будет вступать в ожесточённые бои с серьёзными оппонентами, чтобы захватить их земли и уничтожить базы.
Вы увидите более 80 разных юнитов у которых свои характеристики, различные волшебные приёмы, которые ваши бойцы смогут применять в бою, а еще десяток новых башен, которые дают игроку новые возможности
Информация о модах
Неограниченные деньги / спины
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