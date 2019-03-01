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ExoMiner (Много реликвий)

ExoMiner (Много реликвий) 1.3.19

7
7
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Версия:
1.3.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Eldring
Категория:
Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 209
Скриншоты
Описание

Оригинальная аркадная стратегия специально для мобилок удивит вас собственным невообразимо интересным игровым геймплеем и затянет во вселенную игры до самого финала! В ExoMiner вы будете играть роль галактического изыскателя, чья задача - исследование планет, оказавшихся вдалеке от нашей солнечной системы. Вы были высланы в прохладный космос, дабы отыскать свежие, неведомые населению земли ценные составляющие и с их поддержкой обнаружить передовые технологии и сделать всевозможные приспособления.


Нереальная галактика, заполненная эпическими приключениями дожидается вас! В ExoMiner вы будете изучать всевозможные миры, улаживать разного семейства головоломки, легкие, но очень интереснейшие, а еще отыскивать ценные ресурсы и с поддержкой легких поступков преобразовывать их в технологии.


Информация о модах
  • Бесплатное использование Премиум-денег даже не хватает.
  • Бесплатного использования денег даже недостаточно.
  • Усиления всегда можно купить.
  • Деньги не уменьшаются.
  • Очки науки не уменьшаются

Информация;

Все ссылки только на один переключатель, переведите переключатель в положение Выкл, если вы хотите играть законно.

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Скачать ExoMiner (Много реликвий) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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