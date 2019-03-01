Оригинальная аркадная стратегия специально для мобилок удивит вас собственным невообразимо интересным игровым геймплеем и затянет во вселенную игры до самого финала! В ExoMiner вы будете играть роль галактического изыскателя, чья задача - исследование планет, оказавшихся вдалеке от нашей солнечной системы. Вы были высланы в прохладный космос, дабы отыскать свежие, неведомые населению земли ценные составляющие и с их поддержкой обнаружить передовые технологии и сделать всевозможные приспособления.
Нереальная галактика, заполненная эпическими приключениями дожидается вас! В ExoMiner вы будете изучать всевозможные миры, улаживать разного семейства головоломки, легкие, но очень интереснейшие, а еще отыскивать ценные ресурсы и с поддержкой легких поступков преобразовывать их в технологии.
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Скачать ExoMiner (Много реликвий) v1.3.19 MOD APK
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