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MY UNHOLIC: romantic fantasy (Мод Меню)

MY UNHOLIC: romantic fantasy (Мод Меню) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
221
Скриншоты
Описание

My Unholic — это интерактивная игра-симулятор от разработчиков Storytaco и Moonvoice, которая погружает игроков в увлекательный мир фэнтезийного романа. В этой игре вы будете принимать важные решения, которые повлияют на сюжет и развитие событий, а также на судьбы персонажей. Игра предлагает уникальный опыт исцеления очаровательных персонажей, вовлекая вас в череду неожиданных и захватывающих событий.


Исследуйте скрытые истории и взаимодействуйте с разнообразными противниками, каждый из которых имеет свою уникальную предысторию и мотивы. Захватывающие романтические эпизоды добавляют игре глубину и эмоциональное напряжение. Разнообразие персонажей и их проработанные характеры делают каждое ваше решение значимым и влияют на развитие сюжета.


My Unholic предлагает игрокам не только захватывающие события с высокими ставками, но и головокружительно подробные сцены поцелуев, которые придают игре романтическое очарование. Погружайтесь в мир фэнтезийного романса, исследуйте каждый уголок этого волшебного мира и наслаждайтесь игрой, которая не даст вам заскучать.


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать MY UNHOLIC: romantic fantasy (Мод Меню) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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