MY UNHOLIC: romantic fantasy (Мод Меню) 1.0.5
My Unholic — это интерактивная игра-симулятор от разработчиков Storytaco и Moonvoice, которая погружает игроков в увлекательный мир фэнтезийного романа. В этой игре вы будете принимать важные решения, которые повлияют на сюжет и развитие событий, а также на судьбы персонажей. Игра предлагает уникальный опыт исцеления очаровательных персонажей, вовлекая вас в череду неожиданных и захватывающих событий.
Исследуйте скрытые истории и взаимодействуйте с разнообразными противниками, каждый из которых имеет свою уникальную предысторию и мотивы. Захватывающие романтические эпизоды добавляют игре глубину и эмоциональное напряжение. Разнообразие персонажей и их проработанные характеры делают каждое ваше решение значимым и влияют на развитие сюжета.
My Unholic предлагает игрокам не только захватывающие события с высокими ставками, но и головокружительно подробные сцены поцелуев, которые придают игре романтическое очарование. Погружайтесь в мир фэнтезийного романса, исследуйте каждый уголок этого волшебного мира и наслаждайтесь игрой, которая не даст вам заскучать.
МОД МЕНЮ
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.