Описание

Demonic Academy - это захватывающая история, разворачивающаяся в мире демонов после Третьей Великой войны. Новый правитель Демонического мира, Повелитель Демонов, основывает Академию Белкраф, чтобы восстановить величие своего королевства.





Академия Белкраф принимает самых талантливых девушек со всего королевства, помогая им развивать свои уникальные способности и становиться сильнее. Здесь они проходят через строгую учебную программу, совершенствуя свои навыки и готовясь к будущим вызовам.





Игроки будут следовать за этими девушками в их путешествии, исследуя мир Демонической академии, встречая новых друзей и сталкиваясь с опасными врагами. Demonic Academy предлагает уникальный и увлекательный опыт, объединяющий элементы ролевой игры и захватывающего сюжета.