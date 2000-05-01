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Demonic Academy (Мод меню)

Demonic Academy (Мод меню) 1.0.23

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Версия:
1.0.23
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VAGAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
293
Скриншоты
Описание

Demonic Academy - это захватывающая история, разворачивающаяся в мире демонов после Третьей Великой войны. Новый правитель Демонического мира, Повелитель Демонов, основывает Академию Белкраф, чтобы восстановить величие своего королевства.


Академия Белкраф принимает самых талантливых девушек со всего королевства, помогая им развивать свои уникальные способности и становиться сильнее. Здесь они проходят через строгую учебную программу, совершенствуя свои навыки и готовясь к будущим вызовам.


Игроки будут следовать за этими девушками в их путешествии, исследуя мир Демонической академии, встречая новых друзей и сталкиваясь с опасными врагами. Demonic Academy предлагает уникальный и увлекательный опыт, объединяющий элементы ролевой игры и захватывающего сюжета.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Demonic Academy (Мод меню) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

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