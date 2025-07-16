Описание

Pick me up Idle Tycoon — это увлекательный симулятор пикапа, в котором вам предстоит построить и развивать успешный бизнес по доставке грузов в быстро растущем городе. Ваша задача — управлять своим автопарком, улучшать автомобили и поддерживать бесперебойную работу бизнеса, обеспечивая своевременную доставку грузов и рост городских районов.





В этой игре каждое ваше решение имеет значение. Выбирайте, как лучше инвестировать свой ограниченный денежный поток: улучшайте существующие автомобили, добавляйте новые машины в свой автопарк или увеличивайте скорость доставки. Чем эффективнее вы управляете своими ресурсами, тем больше денег зарабатываете и тем быстрее ваш город процветает.





Pick me up Idle Tycoon предлагает динамичный и стратегический игровой процесс, который заставит вас продумывать каждый шаг и постоянно улучшать свои навыки управления. Следите за развитием своего города, расширяйте автопарк и станьте настоящим магнатом в сфере грузоперевозок!