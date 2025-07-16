Pick me up - idle (Мод, Много денег) v1.4.7
Pick me up Idle Tycoon — это увлекательный симулятор пикапа, в котором вам предстоит построить и развивать успешный бизнес по доставке грузов в быстро растущем городе. Ваша задача — управлять своим автопарком, улучшать автомобили и поддерживать бесперебойную работу бизнеса, обеспечивая своевременную доставку грузов и рост городских районов.
В этой игре каждое ваше решение имеет значение. Выбирайте, как лучше инвестировать свой ограниченный денежный поток: улучшайте существующие автомобили, добавляйте новые машины в свой автопарк или увеличивайте скорость доставки. Чем эффективнее вы управляете своими ресурсами, тем больше денег зарабатываете и тем быстрее ваш город процветает.
Pick me up Idle Tycoon предлагает динамичный и стратегический игровой процесс, который заставит вас продумывать каждый шаг и постоянно улучшать свои навыки управления. Следите за развитием своего города, расширяйте автопарк и станьте настоящим магнатом в сфере грузоперевозок!
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Скачать Pick me up - idle (Мод, Много денег) v1.4.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.