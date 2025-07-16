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Pick me up - idle (Мод, Много денег)

Pick me up - idle (Мод, Много денег) v1.4.7

5
5
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Версия:
1.4.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 217 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 540
Описание

Pick me up Idle Tycoon — это увлекательный симулятор пикапа, в котором вам предстоит построить и развивать успешный бизнес по доставке грузов в быстро растущем городе. Ваша задача — управлять своим автопарком, улучшать автомобили и поддерживать бесперебойную работу бизнеса, обеспечивая своевременную доставку грузов и рост городских районов.


В этой игре каждое ваше решение имеет значение. Выбирайте, как лучше инвестировать свой ограниченный денежный поток: улучшайте существующие автомобили, добавляйте новые машины в свой автопарк или увеличивайте скорость доставки. Чем эффективнее вы управляете своими ресурсами, тем больше денег зарабатываете и тем быстрее ваш город процветает.


Pick me up Idle Tycoon предлагает динамичный и стратегический игровой процесс, который заставит вас продумывать каждый шаг и постоянно улучшать свои навыки управления. Следите за развитием своего города, расширяйте автопарк и станьте настоящим магнатом в сфере грузоперевозок!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Pick me up - idle (Мод, Много денег) 217 Мб Ссылка 2 217 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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