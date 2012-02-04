Описание

Captain Velvet Meteor — это захватывающая тактическая экшн-игра, которая рассказывает трогательную историю о Дэмиене, молодом мальчике, переехавшем в Японию. Оказавшись в новом и незнакомом окружении, Дэмиен чувствует себя одиноким и не находит себе места. Чтобы справиться с одиночеством, он уходит в мир своего воображения, где становится супергероем Капитаном Вельвет Метеором.





В этом вымышленном мире, вдохновленном его любимой мангой, Дэмиен сталкивается с множеством героев и злодеев. Однако на этот раз на кону стоит не только его воображаемый мир — Дэмиену предстоит сразиться с неизвестной угрозой, которая может разрушить все, что ему дорого. Погружаясь в тактические сражения и используя уникальные способности, игроки должны помочь Дэмиену преодолеть все испытания и найти путь домой.





Игра Captain Velvet Meteor предлагает интуитивно понятное сенсорное управление и полную поддержку контроллера, что делает её доступной для игроков всех возрастов. История взросления, наполненная эмоциями и фантазией, привлекает как молодых, так и более зрелых игроков, предлагая увлекательный игровой процесс и глубокий сюжет.