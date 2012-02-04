android-1.ru / Игры / Стратегии / Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked)
Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked)

Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked) 1.2.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 814 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43
Скриншоты
Описание

Captain Velvet Meteor — это захватывающая тактическая экшн-игра, которая рассказывает трогательную историю о Дэмиене, молодом мальчике, переехавшем в Японию. Оказавшись в новом и незнакомом окружении, Дэмиен чувствует себя одиноким и не находит себе места. Чтобы справиться с одиночеством, он уходит в мир своего воображения, где становится супергероем Капитаном Вельвет Метеором.


В этом вымышленном мире, вдохновленном его любимой мангой, Дэмиен сталкивается с множеством героев и злодеев. Однако на этот раз на кону стоит не только его воображаемый мир — Дэмиену предстоит сразиться с неизвестной угрозой, которая может разрушить все, что ему дорого. Погружаясь в тактические сражения и используя уникальные способности, игроки должны помочь Дэмиену преодолеть все испытания и найти путь домой.


Игра Captain Velvet Meteor предлагает интуитивно понятное сенсорное управление и полную поддержку контроллера, что делает её доступной для игроков всех возрастов. История взросления, наполненная эмоциями и фантазией, привлекает как молодых, так и более зрелых игроков, предлагая увлекательный игровой процесс и глубокий сюжет.


Информация о модах

Игра больше не требует платной подписки Crunchyroll.

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked) v1.2.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked) 814 Мб Ссылка 2 814 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Nightfall: Kingdom Frontier TD (Мод, Много денег)
Nightfall: Kingdom Frontier TD (Мод, Много денег)
Version: 1.0.648
Побег тюрьмы жизнь побег тюрьм (Мод, Без рекламы)
Побег тюрьмы жизнь побег тюрьм (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.17
Защита замка онлайн (Мод, Без рекламы)
Защита замка онлайн (Мод, Без рекламы)
Version: 2072
Combat Path (Мод, Без рекламы)
Combat Path (Мод, Без рекламы)
Version: 12.0.0
Empire: Four Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Empire: Four Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Version: 4.86.73
Власть: War for Dominion (Мод, Без рекламы)
Власть: War for Dominion (Мод, Без рекламы)
Version: 2.12.4
Water World Survival (Мод, Без рекламы)
Water World Survival (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.13
Cultures 2: Gates of Asgard
Cultures 2: Gates of Asgard
Version: 1.0

Отзывы о Captain Velvet Meteor (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив