Версия:
4.5.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29
Описание
Banner Maker – Design Banner — это удобное приложение, которое предоставляет все необходимые инструменты для создания профессиональных баннеров прямо у вас дома. Теперь вам не нужно тратить деньги на услуги дизайнеров или походы в магазины — с этим приложением вы сможете создать яркие и стильные баннеры любого жанра, которые по качеству не уступают работам профессионалов.
В приложении доступна библиотека шаблонов, от базовых до профессиональных, включая мультяшные и роскошные стили. Вы можете свободно выбирать и использовать эти шаблоны, не затрачивая дополнительных средств. Banner Maker позволяет легко и быстро создавать баннеры для любого случая, экономя ваше время и деньги.
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать Banner Maker: Дизайн баннера (Мод, Premium Unlocked) v4.5.9 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer