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ShoSakyu (18+)

ShoSakyu (18+) Demo 1.5.1

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Версия:
Demo 1.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 553 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 724
Скриншоты
Описание

ShoSakyu: The Succubus I Summoned Is a Noob!? (18+) — визуальный роман с забавной историей и симпатичной графикой, наполненный откровенным контентом и непринужденным юмором. Главный герой, случайно наткнувшись на загадочную книгу в парке, без задней мысли решает прочитать вслух несколько строк. Вскоре раздается стук в дверь, за которой оказывается… суккуб, которого он невольно призвал, заключив мистический контракт. Однако есть одна загвоздка: наш герой не знает условий этого договора, а сама суккуб явно не готова к своему предназначению.


Ситуация становится еще более комичной, когда оказывается, что новоявленная спутница была «белой вороной» в своем мире, и роль суккуба для нее явно в новинку. Вместе они начинают постепенно разбираться в условиях договора, сталкиваясь с множеством смешных и порой неловких моментов.


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Скачать ShoSakyu (18+) 553 Мб Ссылка 2 553 Мб
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