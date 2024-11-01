Описание

ShoSakyu: The Succubus I Summoned Is a Noob!? (18+) — визуальный роман с забавной историей и симпатичной графикой, наполненный откровенным контентом и непринужденным юмором. Главный герой, случайно наткнувшись на загадочную книгу в парке, без задней мысли решает прочитать вслух несколько строк. Вскоре раздается стук в дверь, за которой оказывается… суккуб, которого он невольно призвал, заключив мистический контракт. Однако есть одна загвоздка: наш герой не знает условий этого договора, а сама суккуб явно не готова к своему предназначению.





Ситуация становится еще более комичной, когда оказывается, что новоявленная спутница была «белой вороной» в своем мире, и роль суккуба для нее явно в новинку. Вместе они начинают постепенно разбираться в условиях договора, сталкиваясь с множеством смешных и порой неловких моментов.