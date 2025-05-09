Описание

Dark Or Light (18+) – захватывающий визуальный роман, погружающий в историю молодого человека, потерявшего память в детстве. Ведя обыденную студенческую жизнь, он не предполагал, что встреча с загадочной девушкой с зелеными глазами изменит его судьбу. Влюбившись и пригласив ее в свой мир, он вдруг сталкивается с тайнами собственного происхождения и открывает блокированные ранее воспоминания. Он узнает, что является потомком ангела и демона, что дарует ему уникальные способности, но делает его мишенью для могущественных врагов.





На фоне этой ошеломляющей правды, главный герой осознает, что за его существование борются разные силы, и его жизнь наполняется опасностью и вызовами. Чтобы выжить, он должен принять свои способности и вступить в сражение с теми, кто стремится уничтожить его.