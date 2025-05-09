android-1.ru / Игры / Эротические игры / Dark Or Light (18+)
Dark Or Light (18+)

Dark Or Light (18+) 0.09

3
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 288
Скриншоты
Описание

Dark Or Light (18+) – захватывающий визуальный роман, погружающий в историю молодого человека, потерявшего память в детстве. Ведя обыденную студенческую жизнь, он не предполагал, что встреча с загадочной девушкой с зелеными глазами изменит его судьбу. Влюбившись и пригласив ее в свой мир, он вдруг сталкивается с тайнами собственного происхождения и открывает блокированные ранее воспоминания. Он узнает, что является потомком ангела и демона, что дарует ему уникальные способности, но делает его мишенью для могущественных врагов.


На фоне этой ошеломляющей правды, главный герой осознает, что за его существование борются разные силы, и его жизнь наполняется опасностью и вызовами. Чтобы выжить, он должен принять свои способности и вступить в сражение с теми, кто стремится уничтожить его.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Dark Or Light (18+) v0.09 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Dark Or Light (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Dark Or Light (18+)
Version TG 0.03 Version TG 0.02

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Agent Heart: Deception (18+)
Agent Heart: Deception (18+)
Version: 2024-11-01
My New Paranormal Life (18+)
My New Paranormal Life (18+)
Version: 0.4
Fourteenth Fantasy : HR (18+)
Fourteenth Fantasy : HR (18+)
Version: 0.2
Myth of Slayer (18+)
Myth of Slayer (18+)
Version: Ch5
NaytLayt interactive gallery (18+)
NaytLayt interactive gallery (18+)
Version: 2024-10-29
Abdomen Expansion (18+)
Abdomen Expansion (18+)
Version: 0.2.5 Demo
Screamqueans (18+)
Screamqueans (18+)
Version: 0.1.3
Fetish Locator (18+)
Fetish Locator (18+)
Version: Week 3 v3.6.9

Отзывы о Dark Or Light (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив