Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 311 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 479
Описание
My New Paranormal Life (18+) — визуальный роман с насыщенной рисованной графикой, мистической атмосферой и откровенными сценами, раскрывающий необычную историю жизни и потерь. После внезапной смерти отца главный герой решает отложить окончание колледжа, чтобы поддержать свою семью. Переехав в небольшой городок с живописными видами и богатым прошлым, он надеется, что это место поможет залечить душевные раны и начать новую главу жизни.
Однако вскоре он знакомится с двумя очаровательными девушками, встреча с которыми меняет его судьбу. Мистика, неожиданные повороты и тайны прошлого окружают героя, постепенно раскрывая совершенно новый, неизведанный мир.
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