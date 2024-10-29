Описание

My New Paranormal Life (18+) — визуальный роман с насыщенной рисованной графикой, мистической атмосферой и откровенными сценами, раскрывающий необычную историю жизни и потерь. После внезапной смерти отца главный герой решает отложить окончание колледжа, чтобы поддержать свою семью. Переехав в небольшой городок с живописными видами и богатым прошлым, он надеется, что это место поможет залечить душевные раны и начать новую главу жизни.





Однако вскоре он знакомится с двумя очаровательными девушками, встреча с которыми меняет его судьбу. Мистика, неожиданные повороты и тайны прошлого окружают героя, постепенно раскрывая совершенно новый, неизведанный мир.