android-1.ru / Игры / Эротические игры / MonCurse (18+)
MonCurse (18+)

MonCurse (18+) 0.6.8.1.1

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.6.8.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 372 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 578
Скриншоты
Описание

MonCurse — мрачная эзотерическая RPG, которая погружает игроков в мир, где мистика и искушения переплетаются в увлекательных испытаниях. В этой игре каждое столкновение с противниками становится уникальным и захватывающим, ведь на пути героя встают соблазнительные и опасные монстры-девушки. Они готовы использовать гипноз, проклятые предметы и одержимость, чтобы заманить героя в ловушку и заставить его подчиниться их желаниям.


Игровой процесс MonCurse позволяет перемещаться по открытому миру в собственном темпе, бросая вызов множеству коварных противников, каждый из которых обладает своей особой тактикой и способностями. Вам предстоит находить уязвимые места врагов, использовать мощные атаки и развивать свои навыки, чтобы преодолеть их уловки. В случае неудачи, характер героя может измениться под влиянием проклятий, которые, в зависимости от ситуации, откроют новые возможности или же осложнят дальнейший путь.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать MonCurse (18+) v0.6.8.1.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать MonCurse (18+) 372 Мб Ссылка 2 372 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии MonCurse (18+)
Version TG 0.6.6.0.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Saimin H School (18+)
Saimin H School (18+)
Version: 0.1
Apartment #69 (18+)
Apartment #69 (18+)
Version: 0.08
ShoSakyu (18+)
ShoSakyu (18+)
Version: Demo 1.5.1
XXX ELEVATION (18+)
XXX ELEVATION (18+)
Version: Final
Rogue-Love Evolution 2 (18+)
Rogue-Love Evolution 2 (18+)
Version: 0.1
David VS Goliath (18+)
David VS Goliath (18+)
Version: 1.0 Demo
Futanari Worship (18+)
Futanari Worship (18+)
Version: 0.01
NSFW Maid Shop (18+)
NSFW Maid Shop (18+)
Version: 1.0

Отзывы о MonCurse (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив