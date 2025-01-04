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Crossing the Southern Border (18+)

Crossing the Southern Border (18+) 0.4

Опасные приключения и страстные встречи в приграничном городке
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 307
Скриншоты
Описание

Crossing the Southern Border (18+) — это откровенный визуальный роман, рассказывающий о борьбе за мечту, выживании и соблазнительных знакомствах. Главный герой — потенциальный нелегальный мигрант, чьи планы на светлое будущее рушатся, когда он оказывается застрявшим в приграничном городке. Вынужденный искать способы выжить, он сталкивается с местными жителями, особенно жительницами, которые быстро замечают его присутствие и не оставляют без внимания.


Погрузитесь в мир интригующих отношений и напряжённых ситуаций, где каждое действие ведёт к неожиданным последствиям. Развивайте персонажа, решайте сложные задачи и исследуйте скрытые возможности, чтобы изменить свою судьбу. Crossing the Southern Border (18+) — это уникальный микс драмы, страсти и выживания, который подарит вам незабываемые эмоции и новые открытия в каждой сцене. Готовы ли вы рискнуть ради своей мечты?


Информация о модах

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Скачать Crossing the Southern Border (18+) v0.4 MOD APK

Скачать Crossing the Southern Border (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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Старые версии Crossing the Southern Border (18+)
Version 0.20 Version 0.3 Version TG 0.3 Version TG 0.20


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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