Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 11:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
770
Описание
Midnight Terror — это напряжённый триллер, в котором романтическая поездка в Токио превращается в борьбу за выживание. Молодой человек сопровождает свою возлюбленную на фортепианный концерт, игнорируя предупреждения полиции о побеге маньяка-убийцы.
Однако ночь принимает ужасающий оборот, когда пара оказывается в ловушке психологических и физических испытаний, подготовленных безжалостным преступником. Их отношения проходят проверку на прочность, а доверие становится ключом к спасению. Сможете ли вы преодолеть страх, сохранить любовь и выбраться из этого кошмара?
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