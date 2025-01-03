Описание

Midnight Terror — это напряжённый триллер, в котором романтическая поездка в Токио превращается в борьбу за выживание. Молодой человек сопровождает свою возлюбленную на фортепианный концерт, игнорируя предупреждения полиции о побеге маньяка-убийцы.





Однако ночь принимает ужасающий оборот, когда пара оказывается в ловушке психологических и физических испытаний, подготовленных безжалостным преступником. Их отношения проходят проверку на прочность, а доверие становится ключом к спасению. Сможете ли вы преодолеть страх, сохранить любовь и выбраться из этого кошмара?