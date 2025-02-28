Описание

Eleanor in Miami — это захватывающий визуальный роман с элементами симулятора отношений, который приглашает вас отправиться в солнечную Флориду и помочь Элеанор начать новую жизнь, избавившись от ошибок прошлого. Пережив трудности и стремясь к переменам, Элеанор приезжает в Майами, город, наполненный яркими огнями и бесконечными возможностями. В этой нелинейной истории ваши решения и действия будут существенно влиять на судьбы интригующих персонажей, с которыми Элеанор встретится на своем пути.





Исследуйте разнообразные сюжетные линии, взаимодействуйте с уникальными персонажами и принимайте важные решения, которые приведут к одному из шести различных окончаний. Выбирайте, останетесь ли вы верны своему мужу или откроете сердце для новых романтических отношений. Развивайте характеристики Элеанор, зарабатывайте деньги для достижения своих целей и собирайте необходимые предметы, чтобы продвигаться по сюжету. Eleanor in Miami предлагает интуитивно понятную систему подсказок и безграничные возможности для творчества, обеспечивая увлекательный и насыщенный игровой процесс для всех любителей глубоких и эмоциональных историй.