A Simple Life with My Unobtrusive Sister (18+) 0.77
Спасите свою сестру в захватывающем приключении по подземельям
A Simple Life with My Unobtrusive Sister — это эмоциональная RPG, в которой вы играете за искателя приключений, готового на всё ради спасения своей больной сестры. Погружаясь в опасные подземелья, вам предстоит искать ингредиенты для создания Эликсира Рубрума — лекарства, способного вылечить любую болезнь.
Времени мало, а опасности подстерегают на каждом шагу. Прокачивайте навыки, сражайтесь с монстрами и собирайте редкие ресурсы, чтобы успеть спасти сестру до того, как станет слишком поздно. Эта история о жертвенности, решимости и семейных узах проверит вашу смелость и стратегическое мышление!
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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