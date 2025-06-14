Описание

A Simple Life with My Unobtrusive Sister — это эмоциональная RPG, в которой вы играете за искателя приключений, готового на всё ради спасения своей больной сестры. Погружаясь в опасные подземелья, вам предстоит искать ингредиенты для создания Эликсира Рубрума — лекарства, способного вылечить любую болезнь.





Времени мало, а опасности подстерегают на каждом шагу. Прокачивайте навыки, сражайтесь с монстрами и собирайте редкие ресурсы, чтобы успеть спасти сестру до того, как станет слишком поздно. Эта история о жертвенности, решимости и семейных узах проверит вашу смелость и стратегическое мышление!