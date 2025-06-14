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A Simple Life with My Unobtrusive Sister (18+)

A Simple Life with My Unobtrusive Sister (18+) 0.77

Спасите свою сестру в захватывающем приключении по подземельям
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Версия:
0.77
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 392 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 314
Скриншоты
Описание

A Simple Life with My Unobtrusive Sister — это эмоциональная RPG, в которой вы играете за искателя приключений, готового на всё ради спасения своей больной сестры. Погружаясь в опасные подземелья, вам предстоит искать ингредиенты для создания Эликсира Рубрума — лекарства, способного вылечить любую болезнь.


Времени мало, а опасности подстерегают на каждом шагу. Прокачивайте навыки, сражайтесь с монстрами и собирайте редкие ресурсы, чтобы успеть спасти сестру до того, как станет слишком поздно. Эта история о жертвенности, решимости и семейных узах проверит вашу смелость и стратегическое мышление!


Информация о модах

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Скачать A Simple Life with My Unobtrusive Sister (18+) 392 Мб Ссылка 2 392 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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