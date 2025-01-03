Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 550
Описание
Cookie of Desire — это увлекательный симулятор управления кофейней, который погружает вас в мир бизнеса и развития. Начав с небольшой и малоизвестной кофейни, вам предстоит превратить её в популярное и престижное заведение, привлекающее толпы клиентов.
Выполняйте ежедневные задачи, улучшайте оборудование, расширяйте меню и создавайте уютную атмосферу, чтобы покорить сердца посетителей. Управляйте персоналом, зарабатывайте деньги и расширяйтесь, превращая один магазин в глобальную сеть кофеен. Докажите свою предпринимательскую хватку и станьте талантливым менеджером, способным построить бизнес-мечту!
Информация о модах
Валюта никогда не уменьшается
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