Описание

Cookie of Desire — это увлекательный симулятор управления кофейней, который погружает вас в мир бизнеса и развития. Начав с небольшой и малоизвестной кофейни, вам предстоит превратить её в популярное и престижное заведение, привлекающее толпы клиентов.





Выполняйте ежедневные задачи, улучшайте оборудование, расширяйте меню и создавайте уютную атмосферу, чтобы покорить сердца посетителей. Управляйте персоналом, зарабатывайте деньги и расширяйтесь, превращая один магазин в глобальную сеть кофеен. Докажите свою предпринимательскую хватку и станьте талантливым менеджером, способным построить бизнес-мечту!