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Cookie of Desire (18+)

Cookie of Desire (18+) 1.2.2

Постройте кофейную империю и станьте успешным менеджером
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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 550
Скриншоты
Описание

Cookie of Desire — это увлекательный симулятор управления кофейней, который погружает вас в мир бизнеса и развития. Начав с небольшой и малоизвестной кофейни, вам предстоит превратить её в популярное и престижное заведение, привлекающее толпы клиентов.


Выполняйте ежедневные задачи, улучшайте оборудование, расширяйте меню и создавайте уютную атмосферу, чтобы покорить сердца посетителей. Управляйте персоналом, зарабатывайте деньги и расширяйтесь, превращая один магазин в глобальную сеть кофеен. Докажите свою предпринимательскую хватку и станьте талантливым менеджером, способным построить бизнес-мечту!


Информация о модах

Валюта никогда не уменьшается

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Скачать Cookie of Desire (18+) v1.2.2 MOD APK

Скачать Cookie of Desire (18+) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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