Exoloper — новый меха-экшен от создателя Interloper выйдет в феврале 2025

Соло-разработчик Mathew Purchase открыл страницу своего нового проекта Exoloper в App Store, где уже доступна предрегистрация. Ориентировочная дата релиза назначена на 10 февраля 2025 года. Игра выйдет на iPhone и iPad, продолжая традиции предыдущего проекта автора — Interloper.

Геймплей и механика

Exoloper предлагает игрокам взять на себя роль пилота огромного 10-метрового меха-робота. Главная задача — уничтожать врагов, используя мощный арсенал, включая пулемёты. Бои будут проходить на различных картах с переменными условиями, включая смену времени суток и динамическую погоду.





Поддержка устройств и управление

Игра получит поддержку контроллеров и настраиваемое сенсорное управление, обеспечивая гибкость и удобство для каждого игрока. Кроме того, Exoloper можно будет проходить как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме.

Разрушаемое окружение и биомы

Окружение в игре будет интерактивным и поддающимся разрушению, добавляя реалистичности боевым сценам. Игроков ждут разнообразные биомы, включая:

Индустриальные города,

Пустоши,

Густые леса.

Сюжет и особенности

Сюжетная линия Exoloper фокусируется на борьбе за освобождение родины, предлагая насыщенные миссии для одиночного прохождения. Мультиплеер в игре не предусмотрен, но разработчик делает упор на уникальный визуальный стиль и детальную симуляцию управления мехом.

Итоги

Exoloper обещает стать увлекательным меха-экшеном с динамичным геймплеем, продвинутой системой разрушений и глубоким сюжетом. Если вы любите игры с мехами и масштабными сражениями, не пропустите возможность пройти предрегистрацию и оценить этот проект уже в феврале 2025 года!