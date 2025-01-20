Exoloper — новый меха-экшен от создателя Interloper выйдет в феврале 2025
Соло-разработчик Mathew Purchase открыл страницу своего нового проекта Exoloper в App Store, где уже доступна предрегистрация. Ориентировочная дата релиза назначена на 10 февраля 2025 года. Игра выйдет на iPhone и iPad, продолжая традиции предыдущего проекта автора — Interloper.
Геймплей и механика
Exoloper предлагает игрокам взять на себя роль пилота огромного 10-метрового меха-робота. Главная задача — уничтожать врагов, используя мощный арсенал, включая пулемёты. Бои будут проходить на различных картах с переменными условиями, включая смену времени суток и динамическую погоду.
Поддержка устройств и управление
Игра получит поддержку контроллеров и настраиваемое сенсорное управление, обеспечивая гибкость и удобство для каждого игрока. Кроме того, Exoloper можно будет проходить как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме.
Разрушаемое окружение и биомы
Окружение в игре будет интерактивным и поддающимся разрушению, добавляя реалистичности боевым сценам. Игроков ждут разнообразные биомы, включая:
Индустриальные города,
Пустоши,
Густые леса.
Сюжет и особенности
Сюжетная линия Exoloper фокусируется на борьбе за освобождение родины, предлагая насыщенные миссии для одиночного прохождения. Мультиплеер в игре не предусмотрен, но разработчик делает упор на уникальный визуальный стиль и детальную симуляцию управления мехом.
Итоги
Exoloper обещает стать увлекательным меха-экшеном с динамичным геймплеем, продвинутой системой разрушений и глубоким сюжетом. Если вы любите игры с мехами и масштабными сражениями, не пропустите возможность пройти предрегистрацию и оценить этот проект уже в феврале 2025 года!