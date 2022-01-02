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Fortune Quest (Мод меню)

Fortune Quest (Мод меню) 1.0.0

Откройте врата судьбы в эпическом испытании древних страхов и чудовищ
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Just Idea
Категория:
Игры / Казино
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Fortune Quest приглашает вас в мир загадочного подземелья, где группа героев смело шагает в неизведанные глубины, наполненные древними тайнами и ужасными монстрами. Здесь, в сердце темноты, каждая минута – это битва с внутренними страхами и непредсказуемыми ловушками судьбы. Герои используют специальные слоты, управляющие удачей, чтобы противостоять множеству чудовищ, подстерегающих их из глубин, и каждая победа приближает их к разгадке великой тайны.


Погрузитесь в атмосферу напряженного приключения, где каждое принятое решение имеет значение, а риск становится путеводной нитью к сокровищам и славе. Ваша задача – покорить это зловещее подземелье, преодолеть все испытания и стать легендой, сумевшей победить темноту и страх. Ощутите на себе силу судьбы, отвагу и магию, когда герои бросают вызов неизведанным мирам и пробуждают древние тайны, оставшиеся забытыми на веки.


Информация о модах

Меню, Безлимитная энергия

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 Теги темы: Мод меню

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