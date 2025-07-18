Bastard Chronicles: The Shipwreck – обзор визуальной новеллы на Android

Bastard Chronicles: The Shipwreck – новая визуальная новелла с элементами выбора для Android, рассчитанная на взрослую аудиторию (18+). Она сочетает выживание на тропическом острове с интерактивным сюжетом и романтикой, предлагая игрокам захватывающую историю.





Сюжет

Игрок выступает в роли 25-летнего мужчины, с детства живущего в одиночестве на необитаемом острове. Его уединение нарушается внезапным штормом: кораблекрушение выбрасывает на берег группу выживших молодых женщин. Герою приходится сотрудничать с неожиданными гостьями, чтобы выжить и разгадать тайны острова. Экзотический остров таит мрачные секреты, а природа и конфликты бросают вызов – каждое решение способно приблизить или отдалить их спасение.

Геймплей

Игровой процесс типичен для визуальных новелл. Большую часть времени занимает чтение диалогов и текста повествования с периодическим выбором действий. От решений игрока зависят отношения с персонажами и развитие сюжета, присутствуют элементы нелинейности. Кроме того, игра предлагает «песочницу»: можно исследовать остров и выполнять события в свободном порядке.





Графика

Игра использует 3D CGI-графику: сцены и персонажи представлены в виде отрендеренных изображений, а в ключевых моментах есть анимированные фрагменты. Модели персонажей детальны, а фоны передают красоту и опасность дикого острова.

Платформы и локализация

Игра доступна на ПК и Android. Разработчик – инди-разработчик Cremosito; доступна версия 0.1, которую можно бесплатно скачать с официальной страницы на itch.io. Мобильная версия адаптирована под сенсорное управление. Для установки требуется Android 5.0 или выше и ~1,5 ГБ свободной памяти. Проект распространяется только на английском языке (официального перевода на русский нет).





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Среди других визуальных новелл 18+ можно отметить Summertime Saga, Being a DIK, Dreams of Desire, Lewd Island и Treasure of Nadia.