Описание

PROJECT:DRIFT 2.0 - это захватывающая игра, предлагающая вам множество уникальных гоночных автомобилей для управления. Находясь в стадии активного тестирования, игра постоянно обновляется и расширяется, предоставляя вам новый контент и возможности.





Одной из ключевых особенностей PROJECT:DRIFT 2.0 является возможность создавать уникальные виды для ваших автомобилей и применять различную кастомизацию к каждой детали. Вам предоставляется полный контроль над внешним видом и характеристиками вашего автомобиля. Крутите автомобили во всех направлениях, меняйте цвет деталей, устанавливайте новые комплектующие и всячески улучшайте их, чтобы создать максимально эффективное гоночное средство.