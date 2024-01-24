PROJECT:DRIFT 2.0 (Мод, Unlocked) 126
Кастомизируйте автомобили и доминируйте на гоночных трассах
PROJECT:DRIFT 2.0 - это захватывающая игра, предлагающая вам множество уникальных гоночных автомобилей для управления. Находясь в стадии активного тестирования, игра постоянно обновляется и расширяется, предоставляя вам новый контент и возможности.
Одной из ключевых особенностей PROJECT:DRIFT 2.0 является возможность создавать уникальные виды для ваших автомобилей и применять различную кастомизацию к каждой детали. Вам предоставляется полный контроль над внешним видом и характеристиками вашего автомобиля. Крутите автомобили во всех направлениях, меняйте цвет деталей, устанавливайте новые комплектующие и всячески улучшайте их, чтобы создать максимально эффективное гоночное средство.
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Бесконечные деньги
- Скорость игры
Нажмите купить в магазине, чтобы увеличить валюту!
МОД 2
- Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно внутриигровой валюты;
- Реклама не будет показываться после выбора карты;
- Все автомобили и детали в разделе Кастомизация открыты.
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