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PROJECT:DRIFT 2.0 (Мод, Unlocked)

PROJECT:DRIFT 2.0 (Мод, Unlocked) 126

Кастомизируйте автомобили и доминируйте на гоночных трассах
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6
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Версия:
126
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BYCODEC GAMES
Категория:
Аркады / Гонки / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 999 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 346
Скриншоты
Описание

PROJECT:DRIFT 2.0 - это захватывающая игра, предлагающая вам множество уникальных гоночных автомобилей для управления. Находясь в стадии активного тестирования, игра постоянно обновляется и расширяется, предоставляя вам новый контент и возможности.


Одной из ключевых особенностей PROJECT:DRIFT 2.0 является возможность создавать уникальные виды для ваших автомобилей и применять различную кастомизацию к каждой детали. Вам предоставляется полный контроль над внешним видом и характеристиками вашего автомобиля. Крутите автомобили во всех направлениях, меняйте цвет деталей, устанавливайте новые комплектующие и всячески улучшайте их, чтобы создать максимально эффективное гоночное средство.


Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Скорость игры

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МОД 2

  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно внутриигровой валюты;
  • Реклама не будет показываться после выбора карты;
  • Все автомобили и детали в разделе Кастомизация открыты.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать PROJECT:DRIFT 2.0 (Мод, Unlocked) v126 MOD APK

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MOD V1 999 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 999 Мб
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Старые версии PROJECT:DRIFT 2.0
(MOD 2) Version 120


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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