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Miragine War (Мод, Без рекламы)

Miragine War (Мод, Без рекламы) 7.7.21

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Версия:
7.7.21
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
MIRAGINE
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 166
Скриншоты
Описание

Miragine War - это стратегическая игра в реальном времени, где ваша цель - победить противника, выставив перед ним самую мощную армию. Вам предстоит принимать решения о том, какие юниты использовать в бою, учитывая их преимущества и недостатки. От вашей способности стратегически планировать зависит исход сражения.


Каждый тип юнита в игре имеет свои уникальные характеристики и возможности, поэтому вам придется адаптировать свою стратегию под текущую ситуацию на поле боя. Вы должны учитывать как силы, так и слабости каждого юнита, чтобы использовать их максимально эффективно.


Miragine War предлагает игрокам захватывающий игровой процесс, который постоянно держит их в напряжении. Это идеальная игра для тех, кто любит испытывать свои стратегические способности и наслаждаться динамичными битвами в реальном времени.


Информация о модах
  • Макс. VIP включен

Информация: не могу подать заявку, но почти все эффекты перков работают как двойные награды без просмотра рекламы и т. д.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Miragine War (Мод, Без рекламы) v7.7.21 MOD APK

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Скачать Miragine War (Мод, Без рекламы) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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