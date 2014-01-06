Jelly Shift Obstacle Course Game - увлекательный казуальный проект, в котором от игроков требуются ловкость и ловкость, а также высокая точность действий. Желеобразное существо в форме куба движется по прямой дорожке. По пути вы встретите препятствия разной формы и размера. Необходимо варьировать форму «главного героя», чтобы он мог спокойно продолжать вписываться и таким образом получать контрольные точки. Очарование заключается в том, что разнообразие предметов более чем велико. Это означает, что привыкнуть к одному делу не получится и всегда нужно быть готовым к неожиданному эксперименту с параметрами вашего персонажа.