Jelly Shift - Obstacle Course Game (Мод, Много денег) 1.8.45
Версия:
1.8.45
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
867
Jelly Shift Obstacle Course Game - увлекательный казуальный проект, в котором от игроков требуются ловкость и ловкость, а также высокая точность действий. Желеобразное существо в форме куба движется по прямой дорожке. По пути вы встретите препятствия разной формы и размера. Необходимо варьировать форму «главного героя», чтобы он мог спокойно продолжать вписываться и таким образом получать контрольные точки. Очарование заключается в том, что разнообразие предметов более чем велико. Это означает, что привыкнуть к одному делу не получится и всегда нужно быть готовым к неожиданному эксперименту с параметрами вашего персонажа.
Информация о модах
- Режим бога
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