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Jelly Shift - Obstacle Course Game (Мод, Много денег)

Jelly Shift - Obstacle Course Game (Мод, Много денег) 1.8.45

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Версия:
1.8.45
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
867

Jelly Shift Obstacle Course Game - увлекательный казуальный проект, в котором от игроков требуются ловкость и ловкость, а также высокая точность действий. Желеобразное существо в форме куба движется по прямой дорожке. По пути вы встретите препятствия разной формы и размера. Необходимо варьировать форму «главного героя», чтобы он мог спокойно продолжать вписываться и таким образом получать контрольные точки. Очарование заключается в том, что разнообразие предметов более чем велико. Это означает, что привыкнуть к одному делу не получится и всегда нужно быть готовым к неожиданному эксперименту с параметрами вашего персонажа.


Скриншоты

Информация о модах

  • Режим бога
 Теги темы: Много денег

Скачать Jelly Shift - Obstacle Course Game (Мод, Много денег) 1.8.45 взлом

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Скачать Jelly Shift - Obstacle Course Game (Мод, Много денег) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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