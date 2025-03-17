Версия:
2.7.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BlitWise Productions, LLC
Обновлено:
Сегодня, 18:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
828
Описание
Pocket Tanks (Мод, Unlocked) - динамичная артиллерийская игра, в которой легко учиться и весело. Мы можем играть как с компьютером, так и с друзьями на одном устройстве. Идеальная быстрая игра для друзей и семьи. Вы будете в восторге часами! Закопайте противника в кучу земли или атакуйте его пулей. Посетите оружейный магазин перед боем, чтобы подготовиться к бою, или попробуйте режим стрельбы по мишеням, чтобы изучить все оружие и лучшую тактику для победы. Похороните своего противника в кучу грязи или атакуйте его шквалом пуль. Посетите оружейный магазин перед битвой, чтобы подготовиться к битве, или попробуйте режим стрельбы по мишеням, чтобы изучить все оружие и лучшую тактику для победы.
Информация о модах
- После запуска игры выберите «Пакеты оружия» в правом углу!
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