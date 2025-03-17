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Pocket Tanks (Мод, Unlocked)

Pocket Tanks (Мод, Unlocked) 2.7.6

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Версия:
2.7.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BlitWise Productions, LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
828
Скриншоты
Описание

Pocket Tanks (Мод, Unlocked) - динамичная артиллерийская игра, в которой легко учиться и весело. Мы можем играть как с компьютером, так и с друзьями на одном устройстве. Идеальная быстрая игра для друзей и семьи. Вы будете в восторге часами! Закопайте противника в кучу земли или атакуйте его пулей. Посетите оружейный магазин перед боем, чтобы подготовиться к бою, или попробуйте режим стрельбы по мишеням, чтобы изучить все оружие и лучшую тактику для победы. Похороните своего противника в кучу грязи или атакуйте его шквалом пуль. Посетите оружейный магазин перед битвой, чтобы подготовиться к битве, или попробуйте режим стрельбы по мишеням, чтобы изучить все оружие и лучшую тактику для победы.


Информация о модах
  • После запуска игры выберите «Пакеты оружия» в правом углу!
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Pocket Tanks (Мод, Unlocked) v2.7.6 MOD APK

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Скачать Pocket Tanks (Мод, Unlocked) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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