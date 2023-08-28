Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег) 0.478
Tiny Fantasy является увлекательной ролевой игрой, которая возвращает игроков к корням классических RPG, где сражения и стратегия играют ключевую роль. Однако, несмотря на свою классическую природу, игра предлагает инновационный подход с управлением одной рукой, что делает ее доступной и удобной для широкой аудитории игроков.
Основной упор в игре делается на тактическую сторону. Вам придется грамотно комбинировать навыки своих персонажей, чтобы эффективно справляться с врагами. Каждый уровень представляет собой новый вызов, так как враги становятся все более сильными и хитрыми.
Другой интересной особенностью Tiny Fantasy является система прокачки. По мере прохождения уровней и накопления опыта, ваши герои будут развиваться, приобретая новые умения и улучшая свои характеристики. Это добавляет глубину геймплею и позволяет игрокам экспериментировать с различными стратегиями и комбинациями навыков.
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Неограниченное золото
MOD V2
- Меню модов
- Тупой враг
- Неограниченное использование навыков
- Увеличьте количество денег за квест и награды за опыт
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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