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Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег)

Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег) 0.478

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Версия:
0.478
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Minidragon
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 462

Tiny Fantasy является увлекательной ролевой игрой, которая возвращает игроков к корням классических RPG, где сражения и стратегия играют ключевую роль. Однако, несмотря на свою классическую природу, игра предлагает инновационный подход с управлением одной рукой, что делает ее доступной и удобной для широкой аудитории игроков.


Основной упор в игре делается на тактическую сторону. Вам придется грамотно комбинировать навыки своих персонажей, чтобы эффективно справляться с врагами. Каждый уровень представляет собой новый вызов, так как враги становятся все более сильными и хитрыми.


Другой интересной особенностью Tiny Fantasy является система прокачки. По мере прохождения уровней и накопления опыта, ваши герои будут развиваться, приобретая новые умения и улучшая свои характеристики. Это добавляет глубину геймплею и позволяет игрокам экспериментировать с различными стратегиями и комбинациями навыков.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченное золото

MOD V2

  • Меню модов
  • Тупой враг
  • Неограниченное использование навыков
  • Увеличьте количество денег за квест и награды за опыт
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег) 0.478 взлом

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Скачать Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tiny Fantasy: Epic Action Adventure RPG game (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 13 февраля 2023 05:11
Мод работает, как и заявлено. Любителям рогаликов должно залететь. Спасибо))
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