Tank Physics Mobile - симулятор вождения танка. Это едет. Игроки не будут драться и набивать фраги. Вам предлагается проверить технические навыки различных моделей бронетехники времен Второй мировой войны в реалистичном режиме на специальной тренировочной площадке. Поклонники боевых машин будут в восторге от внимания к деталям и проработки мельчайших элементов. Вы можете наблюдать аутентичное поведение определенных единиц, роликов, рельсов и т. Д. При прохождении определенного участка маршрута. Проект постоянно развивается, дополняется и дополняется. Всем желающим обязательно стоит попробовать этот продукт на практике.