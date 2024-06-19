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Tank Physics Mobile (Мод, Без рекламы)

Tank Physics Mobile (Мод, Без рекламы) 5.0

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Версия:
5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chobi Software
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 466

Tank Physics Mobile - симулятор вождения танка. Это едет. Игроки не будут драться и набивать фраги. Вам предлагается проверить технические навыки различных моделей бронетехники времен Второй мировой войны в реалистичном режиме на специальной тренировочной площадке. Поклонники боевых машин будут в восторге от внимания к деталям и проработки мельчайших элементов. Вы можете наблюдать аутентичное поведение определенных единиц, роликов, рельсов и т. Д. При прохождении определенного участка маршрута. Проект постоянно развивается, дополняется и дополняется. Всем желающим обязательно стоит попробовать этот продукт на практике.


Скриншоты

Информация о модах
  • Убран показ рекламы;
  • Приобретено отключение таймера (если игра всё же показывает таймер, то дождитесь его завершения и нажмите на кнопку Pay).
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tank Physics Mobile (Мод, Без рекламы) 5.0 взлом

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Скачать Tank Physics Mobile (Мод, Без рекламы) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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