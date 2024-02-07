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Bonbon Cakery (Мод, Много денег)

Bonbon Cakery (Мод, Много денег) 2.2.5

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.2.5
Категория:
Без интернета / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.okashi_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 025

Bonbon Cakery - захватывающая игра по управлению пекарней, в которой игрокам предстоит создать и развивать свой собственный бизнес. Вы взяете на себя роль пекаря и руководителя пекарни, где ваша цель - сделать ее популярной и успешной. Игра предлагает увлекательное погружение в мир кондитерского искусства и предпринимательства.


Вы можете украшать интерьер пекарни, обновлять оборудование, разрабатывать новые рецепты, нанимать сотрудников и привлекать клиентов, чтобы увеличить прибыль. Bonbon Cakery также включает соревновательные элементы, такие как участие в конкурсах, что добавляет дополнительное волнение и вызов игровому процессу. Если вы мечтаете о собственной пекарне и хотите почувствовать радость создания вкусных десертов, то эта игра предоставит вам отличную возможность сделать это в виртуальном мире.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество медалей

*увеличение уменьшается, когда вы тратите


 Теги темы: Много денег

Скачать Bonbon Cakery (Мод, Много денег) 2.2.5 взлом

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Скачать Bonbon Cakery (Мод, Много денег) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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