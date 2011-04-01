Skyforce Unite! представляет собой захватывающую игру, где игроку предоставляется возможность управлять бойцом в сражении с монстрами. Вас ждет захватывающее приключение в фантастическом мире, где вам предстоит не только сражаться, но и заботиться о военных кораблях, сбрасывать бомбы и подниматься в воздух. В этой игре вы столкнетесь с множеством тайн, скрытых в мире Скайфорс. Задачей игроков будет раскрывать эти тайны и разгадывать загадки, чтобы продвигаться дальше. Получая квесты от Ассоциации Охотников, вы сможете исследовать мир и принимать решения, бросаться ли в бой с монстрами или нет.





Однако успех в Скайфорс зависит от вашего желания постоянно совершенствовать свои навыки и способности. Как далеко вы собираетесь продвигаться в этом удивительном путешествии, зависит от вас. Порядок, в котором вы выполняете задачи и сражаетесь с монстрами, отражает ваш личностный рост с течением времени, и ваш ежедневный общий балл становится показателем вашего прогресса. Готовьтесь к захватывающей борьбе и раскрывайте тайны Скайфорс!



