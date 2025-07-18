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Crab Fight Infinity (Мод, Много денег)

Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) v1.34

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Версия:
1.34
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Cuongbeo Game Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 476
Описание

Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) - Играйте в роли краба с огромной пушкой, сражайтесь с сотнями других опасных крабов, которые тоже в свою очередь имеют оружие. Стреляйте из своих мощных пушек до последнего противника. Погрузитесь в этот увлекательный и веселый геймплей. Совершенствуйте своё мастерство владения приёмами и стволами. 


Разнообразные виды вооружения, множество уровней для прохождения в формате платформера. В данной игре вы сможете расслабится и насладится игровым процессом.


Информация о модах
  • Высокая скорострельность
  • Неограниченное количество боеприпасов (включить перед вступлением в бой)
  • Vip Включен
  • Неограниченное количество драгоценных камней и золота
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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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