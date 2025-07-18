Описание

Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) - Играйте в роли краба с огромной пушкой, сражайтесь с сотнями других опасных крабов, которые тоже в свою очередь имеют оружие. Стреляйте из своих мощных пушек до последнего противника. Погрузитесь в этот увлекательный и веселый геймплей. Совершенствуйте своё мастерство владения приёмами и стволами.





Разнообразные виды вооружения, множество уровней для прохождения в формате платформера. В данной игре вы сможете расслабится и насладится игровым процессом.