Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) v1.34
Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) - Играйте в роли краба с огромной пушкой, сражайтесь с сотнями других опасных крабов, которые тоже в свою очередь имеют оружие. Стреляйте из своих мощных пушек до последнего противника. Погрузитесь в этот увлекательный и веселый геймплей. Совершенствуйте своё мастерство владения приёмами и стволами.
Разнообразные виды вооружения, множество уровней для прохождения в формате платформера. В данной игре вы сможете расслабится и насладится игровым процессом.
- Высокая скорострельность
- Неограниченное количество боеприпасов (включить перед вступлением в бой)
- Vip Включен
- Неограниченное количество драгоценных камней и золота
Скачать Crab Fight Infinity (Мод, Много денег) v1.34 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.