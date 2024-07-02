android-1.ru / Игры / Экшен / Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы)
Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы)

Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы) 1.22

0
0
Скачать (200 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Indie Code, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
579

Dungeon Manager предоставляет игрокам захватывающий опыт, где они могут выбирать любимых героев и развивать их навыки в битвах. В этой игре решения игроков и уровень интеллекта героев становятся ключом к созданию эффективной стратегии для победы над противником. Каждое сражение представляет собой вызов, который требует тактического мышления и умения принимать решения на ходу.


Уникальной особенностью Dungeon Manager является функция слияния, которая позволяет объединять предметы или монстров одного типа для их улучшения. Процесс слияния, известный как Fusion, открывает игрокам новые возможности для улучшения своего инвентаря и укрепления своих сил. Это стратегическое решение важно для преодоления более сложных вызовов и подъема на новые уровни подземелий.


Игра позволяет игрокам погрузиться в захватывающий мир подземелий, где каждое решение в бою имеет значение, а функция слияния предоставляет новые возможности для роста и развития. Станьте владыкой подземелий, развивайте своих героев и преодолевайте все препятствия на пути к победе.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Вы можете получать бесплатные вещи, не видя рекламы.


МОД 2


  • МЕНЮ МОДОВ
  • Нет компакт-диска с навыками 
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы) 1.22 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dead Effect (Мод, Много денег)
Dead Effect (Мод, Много денег)
Версия: 1.2.14
World War 1944: WW2 Army Strategy Games (Мод, Много денег)
World War 1944: WW2 Army Strategy Games (Мод, Много денег)
Версия: 2.2
Gun Trigger Zombie (Режим бога)
Gun Trigger Zombie (Режим бога)
Версия: 1.6.9
Cars! Boom Boom! (Мод, Без рекламы)
Cars! Boom Boom! (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.16
Spider Hero: Super Fighter (Мод, Бесплатные покупки)
Spider Hero: Super Fighter (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.22.3
Project War Mobile - твой онлайн шутер! (Мод меню)
Project War Mobile - твой онлайн шутер! (Мод меню)
Версия: 1130
Dawn Break -Origin- (Режим бога)
Dawn Break -Origin- (Режим бога)
Версия: 1.2.0
Crab Fight Infinity (Мод, Много денег)
Crab Fight Infinity (Мод, Много денег)
Версия: 1.26

Отзывы о Dungeon Manager : Mine King (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив