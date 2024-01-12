android-1.ru / Игры / Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег)
Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег)

Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег) 2.6.6

2
3
Скачать (53 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.6.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ABI Global LTD
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 654

Stickman Red boy and Blue girl — это увлекательная игра, которая знакомит игроков с захватывающим миром простых, но захватывающих приключений. Вдохновленная классическими платформерами, она сочетает в себе элементы логики, головоломок и совместного прохождения, предлагая игрокам уникальную атмосферу и динамичный игровой процесс.


Каждый уровень игры представляет собой серию вызовов, где Красный мальчик и Синяя девочка должны работать вместе, чтобы преодолеть препятствия, используя их уникальные способности. Красный мальчик может безопасно проходить через огонь и лаву, в то время как Синяя девочка может беспрепятственно перемещаться по воде.


Игрокам предстоит грамотно использовать эти способности, чтобы достичь конца каждого уровня, собирая при этом все звезды и ключи, и вместе с Красным мальчиком и Синей девочкой преодолевать все препятствия на пути к победе.


Скриншоты

Информация о модах
  1. Разблокировать скин
  2. Бесконечные деньги
  3. Неограниченные жизни
  4. Без рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег) 2.6.6 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Construction Ramp Jumping (Мод, Много денег)
Construction Ramp Jumping (Мод, Много денег)
Версия: 0.4.0
Night Agent: I'm the Savior (Мод меню)
Night Agent: I'm the Savior (Мод меню)
Версия: 3.591.0
Scary Horror Games: Evil Forest Ghost Escape (Мод, Без рекламы)
Scary Horror Games: Evil Forest Ghost Escape (Мод, Без рекламы)
Версия: 0.0.9
Заброшенная больница (Мод, Без рекламы)
Заброшенная больница (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.5.1
Cooking Party : Food Fever (Мод, Много денег)
Cooking Party : Food Fever (Мод, Много денег)
Версия: 3.4.9
Hacking Hero: Hacker Clicker (Мод, Много денег)
Hacking Hero: Hacker Clicker (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.17
Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег)
Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.76
Happy Mall Story: Sim Game (Мод, Много алмазов)
Happy Mall Story: Sim Game (Мод, Много алмазов)
Версия: 2.3.1

Отзывы о Stickman Red boy and Blue girl (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив