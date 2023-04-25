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Pirate Raid - Caribbean Battle (Мод, Много денег)

Pirate Raid - Caribbean Battle (Мод, Много денег) 1.30.1

21
5
Скачать (140 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.30.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.whalergames.pirateraid
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
21
Комментарии:
0
Просмотров:
17 802

Чтобы создать максимально захватывающий и реалистичный пиратский опыт, Pirate Raid создала полнофункциональное пиратское королевство в Карибском море. Развивайте свой собственный родной остров, стройте корабли и плывите по морям, собирая золото и славу, но остерегайтесь всех других пиратов, которые сделают все, чтобы вас уничтожить!


Исследуйте 3D-океаны, полные сокровищ и врагов, которых можно разграбить! Сражайтесь с другими игроками или столкнитесь с охотниками за головами, чтобы почувствовать себя настоящим пиратом. Исследуйте более 40 уникальных островов с более чем 45 часами контента (с более чем 30 уникальными картами). Охотьтесь за редкими сокровищами, такими как спрятанные сундуки с сокровищами; или бороться за контроль над стратегическими островами.


Будь самым страшным пиратом на море, пока сможешь выжить! Используйте свои зелья с умом, чтобы защитить свой корабль от любых рейдеров, или найдите их на своем острове в битвах или



Скриншоты

Информация о модах
  • Золото, драгоценные камни, бочка без снижения
  • Меньше рекламы (все еще присутствует, чтобы избежать ошибок в игре)


MOD V2

  • Режим бога
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные бочки

Увеличение, когда вы потратили!

 Теги темы: Много денег

Скачать Pirate Raid - Caribbean Battle (Мод, Много денег) 1.30.1 взлом

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MOD V1
140 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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