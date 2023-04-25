Чтобы создать максимально захватывающий и реалистичный пиратский опыт, Pirate Raid создала полнофункциональное пиратское королевство в Карибском море. Развивайте свой собственный родной остров, стройте корабли и плывите по морям, собирая золото и славу, но остерегайтесь всех других пиратов, которые сделают все, чтобы вас уничтожить!





Исследуйте 3D-океаны, полные сокровищ и врагов, которых можно разграбить! Сражайтесь с другими игроками или столкнитесь с охотниками за головами, чтобы почувствовать себя настоящим пиратом. Исследуйте более 40 уникальных островов с более чем 45 часами контента (с более чем 30 уникальными картами). Охотьтесь за редкими сокровищами, такими как спрятанные сундуки с сокровищами; или бороться за контроль над стратегическими островами.





Будь самым страшным пиратом на море, пока сможешь выжить! Используйте свои зелья с умом, чтобы защитить свой корабль от любых рейдеров, или найдите их на своем острове в битвах или



