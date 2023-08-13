android-1.ru / Игры / На русском / Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню)
Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню)

Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню) 0.61.2

8
9
Скачать (403 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pride Games
Версия:
0.61.2
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 403 Мб
id приложения:
com.pgstudio.heroadventure
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
18 885

Hero Adventure: Action Shooter - это захватывающая игра, в которой игроки могут окунуться в мир приключений и битв. В роли героя вы будете исследовать подземелье замка, сражаться с монстрами и призывать союзников, чтобы помочь вам в этой опасной миссии.


Основной задачей игрока является уничтожение свирепых монстров и завоевание замка. Для этого вам потребуется улучшать свое оружие, экипировать доспехи и разрабатывать правильную тактику боя. Ваш успех зависит от вашей способности использовать свои ресурсы и навыки эффективно.


Эта игра также предоставляет возможность играть с друзьями, что делает ее еще более увлекательной. Вы сможете объединить усилия и действовать сообща, чтобы победить врагов и доминировать в этом замке. Hero Adventure: Action Shooter обещает динамичные и захватывающие бои, а также возможность стать настоящим героем и спасти этот мир.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Тупой враг
  • Сверхскоростной огонь
  • Дальность стрельбы x5 (включено по умолчанию)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню) 0.61.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню)
403 Мб
Ссылка 2
403 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Oceanhorn ™ (Мод, Unlocked)
Oceanhorn ™ (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.8
Gun Fu: Stickman 2 (Мод, Много денег)
Gun Fu: Stickman 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.37.0
Судья 3D (Мод, Много денег)
Судья 3D (Мод, Много денег)
Версия: 1.9.2.0
World War 2 Reborn (Мод, Много денег)
World War 2 Reborn (Мод, Много денег)
Версия: 4.0
Home Design: раскраска и декор (Мод, Много денег)
Home Design: раскраска и декор (Мод, Много денег)
Версия: 1.28
Башня для пасьянса - Топ-карточная игра (Мод, Unlocked)
Башня для пасьянса - Топ-карточная игра (Мод, Unlocked)
Версия: 1.4.4
Cooking Artist: food game (Мод, Много денег)
Cooking Artist: food game (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.12
Path of Giants (Мод, Unlocked)
Path of Giants (Мод, Unlocked)
Версия: 2.2.7

Отзывы о Hero Adventure: Action Shooter (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив