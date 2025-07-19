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O Launcher (Version 2023) (Мод, Unlocked)

O Launcher (Version 2023) (Мод, Unlocked) v12.6

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Версия:
12.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
O Launcher Group
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 311
Описание

O Launcher - это приложение для персонализации интерфейса которое предлагает пользователям множество возможностей для изменения дизайна и компоновки интерфейса своего устройства с помощью уникальных и красивых обоев настроек и тем пользователи могут создавать новое интерактивное ощущение и полностью изменять внешний вид своего устройства обеспечивая абсолютный комфорт.


"O Launcher" регулярно обновляет свой контент предлагая новые обои темы и другие элементы дизайна что позволяет пользователям постоянно менять вещи и держать свой интерфейс свежим и актуальным это приложение идеально подходит для тех кто хочет полностью кастомизировать свой интерфейс и добавить в него уникальности и стиля благодаря его гибкости и обширным возможностям персонализации "O Launcher" становится превосходным выбором для тех кто ищет простое но эффективное решение для изменения внешнего вида своего мобильного устройства.



Информация о модах

Прайм разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать O Launcher (Version 2023) (Мод, Unlocked) v12.6 MOD APK

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Скачать O Launcher (Version 2023) (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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