Punch Bob: файтинг-головоломки (Мод, Unlocked) 1.0.87
Версия:
1.0.87
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 395
Насилие часто изображают в видеоиграх, а видеоигры часто обвиняют в агрессивном поведении детей, подростков и взрослых.
Многие люди ищут менее жестокие варианты развлечения. Хотели бы вы сыграть в игру, которая способствует творчеству и логике, ориентируясь на идею о том, что насилие — это ответ на насилие?
Punch Bob — идеальная альтернатива вашим традиционным стратегическим играм. Никакого оружия, никаких драк, только творчество, логика и борьба! Получайте удовольствие, не чувствуя себя виноватым!
Информация о модах
Всё открыто
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