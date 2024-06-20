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Punch Bob: файтинг-головоломки (Мод, Unlocked)

Punch Bob: файтинг-головоломки (Мод, Unlocked) 1.0.87

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Версия:
1.0.87
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 395

Насилие часто изображают в видеоиграх, а видеоигры часто обвиняют в агрессивном поведении детей, подростков и взрослых.

Многие люди ищут менее жестокие варианты развлечения. Хотели бы вы сыграть в игру, которая способствует творчеству и логике, ориентируясь на идею о том, что насилие — это ответ на насилие?

Punch Bob — идеальная альтернатива вашим традиционным стратегическим играм. Никакого оружия, никаких драк, только творчество, логика и борьба! Получайте удовольствие, не чувствуя себя виноватым!


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 Теги темы: Unlocked

Скачать Punch Bob: файтинг-головоломки (Мод, Unlocked) 1.0.87 взлом

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Скачать Punch Bob: файтинг-головоломки (Мод, Unlocked) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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