Насилие часто изображают в видеоиграх, а видеоигры часто обвиняют в агрессивном поведении детей, подростков и взрослых.

Многие люди ищут менее жестокие варианты развлечения. Хотели бы вы сыграть в игру, которая способствует творчеству и логике, ориентируясь на идею о том, что насилие — это ответ на насилие?

Punch Bob — идеальная альтернатива вашим традиционным стратегическим играм. Никакого оружия, никаких драк, только творчество, логика и борьба! Получайте удовольствие, не чувствуя себя виноватым!