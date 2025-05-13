Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.1
Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) - Хотите играть за детеныша акулы? Fish.io - Hungry Fish - приложение для вас. Играйте за смертельно острого детеныша акулы-лезвия и выслеживайте добычу в этой увлекательной многопользовательской io-игре. Желанная тысячами игроков каждый день, Fish.io - Hungry Fish доступна бесплатно на Android и iOS.
Стратегическая многопользовательская io-игра с красивой графикой, множеством смертоносных клинков и частыми обновлениями заставит вас почувствовать, что вы действительно там! Сразитесь с игроками со всего мира и начните создавать собственное наследие уже сегодня! Загрузите приложение прямо сейчас и присоединяйтесь к тысячам других акул, которые хотят играть в роли маленького привет акулы!
- МОД МЕНЮ
- Неограниченная энергия
- Большой размер
- Чит на скорость
Скачать Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) v2.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.