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Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки)

Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.1

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Версия:
2.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Global LTD
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:03
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 652
Скриншоты
Описание

Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) - Хотите играть за детеныша акулы? Fish.io - Hungry Fish - приложение для вас. Играйте за смертельно острого детеныша акулы-лезвия и выслеживайте добычу в этой увлекательной многопользовательской io-игре. Желанная тысячами игроков каждый день, Fish.io - Hungry Fish доступна бесплатно на Android и iOS.


Стратегическая многопользовательская io-игра с красивой графикой, множеством смертоносных клинков и частыми обновлениями заставит вас почувствовать, что вы действительно там! Сразитесь с игроками со всего мира и начните создавать собственное наследие уже сегодня! Загрузите приложение прямо сейчас и присоединяйтесь к тысячам других акул, которые хотят играть в роли маленького привет акулы!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная энергия
  • Большой размер
  • Чит на скорость



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) v2.0.1 MOD APK

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Скачать Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Fish.IO - Hungry Fish (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Михаил мафиозниг
Михаил мафиозниг 12 апреля 2024 20:08
Где одновы преложение + добавьте чужие комменты чтобы люди могла читать
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