Описание

My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь на путь владения своим торговым центром. Высаживайте органические фрукты, разводите животных и продавайте товары покупателям, исследуя различные места в торговом центре. Начав со скромного прилавка с продуктами, проложите свой путь до открытия собственного продуктового магазина в этой захватывающей игре в жанре тайм-менеджмент! После нескольких часов работы или игры в нашем бесплатном игровом автомате вы можете продолжать работать, чтобы ваш торговый центр рос.





Это ваш торговый центр, и вы сразу почувствуете себя как дома благодаря этим захватывающим игровым функциям: сотням достижений, квестов, персонажей, с которыми можно встретиться и поиграть. Подключите учетную запись Facebook, чтобы входить в нее в любое время; выигрывайте бесплатные бонусы через нашу социальную сеть; собирать бонусы после каждой рабочей смены; обширные варианты игрового времени для клиентов; ежедневные действия для получения еще большего количества бонусов.