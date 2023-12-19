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My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки)

My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки) 1.40.00

120
28
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Версия:
1.40.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36 273
Скриншоты
Описание

My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь на путь владения своим торговым центром. Высаживайте органические фрукты, разводите животных и продавайте товары покупателям, исследуя различные места в торговом центре. Начав со скромного прилавка с продуктами, проложите свой путь до открытия собственного продуктового магазина в этой захватывающей игре в жанре тайм-менеджмент! После нескольких часов работы или игры в нашем бесплатном игровом автомате вы можете продолжать работать, чтобы ваш торговый центр рос.


Это ваш торговый центр, и вы сразу почувствуете себя как дома благодаря этим захватывающим игровым функциям: сотням достижений, квестов, персонажей, с которыми можно встретиться и поиграть. Подключите учетную запись Facebook, чтобы входить в нее в любое время; выигрывайте бесплатные бонусы через нашу социальную сеть; собирать бонусы после каждой рабочей смены; обширные варианты игрового времени для клиентов; ежедневные действия для получения еще большего количества бонусов.


Информация о модах

Мод 1

  • Платная и навязчивая реклама удалена
  • Сбор наличных в кассе Увеличить наличные


Мод 2

  • Бесконечные деньги

Деньги можно увеличить, нажав на покупку в магазине!


Мод 3

Бесплатная покупка долларов в магазине! 

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки) v1.40.00 MOD APK

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MOD V1 78 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 78 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (8)
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ت
ت 24 февраля 2024 09:29
Lensifal, а когда появится известно?Я скачал но у меня приложение не запускается
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 февраля 2024 01:01
ت,
третьего мода нет пока что
0
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ت
ت 24 февраля 2024 00:55
я уже год ищу похожий по описанию 3 мод но найти не могу. скажите пожалуйста добрые люди, где ссылка на 3 мод?
-2
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Давид
Давид 27 декабря 2022 17:01
Не работает мод только какой-то мод меню он не работает
-2
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Бебра
Бебра 25 декабря 2022 10:01
Фигня мягко говоря. Пишет "Функция недоступна. " Мда. 😒😒
-8
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Макс
Макс 20 октября 2022 21:46
Скачать через Play Market
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 мая 2022 18:38
Cybers7912, Чисто без рекламы нет мода, увы)

0
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Cybers7912
Cybers7912 18 мая 2022 14:51
​а можно пожалуйста без взлома, а просто без рекламы? 🥺 ​​​
+7
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