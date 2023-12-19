My Mini Mart (Мод, Бесплатные покупки) - Отправляйтесь на путь владения своим торговым центром. Высаживайте органические фрукты, разводите животных и продавайте товары покупателям, исследуя различные места в торговом центре. Начав со скромного прилавка с продуктами, проложите свой путь до открытия собственного продуктового магазина в этой захватывающей игре в жанре тайм-менеджмент! После нескольких часов работы или игры в нашем бесплатном игровом автомате вы можете продолжать работать, чтобы ваш торговый центр рос.
Это ваш торговый центр, и вы сразу почувствуете себя как дома благодаря этим захватывающим игровым функциям: сотням достижений, квестов, персонажей, с которыми можно встретиться и поиграть. Подключите учетную запись Facebook, чтобы входить в нее в любое время; выигрывайте бесплатные бонусы через нашу социальную сеть; собирать бонусы после каждой рабочей смены; обширные варианты игрового времени для клиентов; ежедневные действия для получения еще большего количества бонусов.
Мод 1
- Платная и навязчивая реклама удалена
- Сбор наличных в кассе Увеличить наличные
Мод 2
- Бесконечные деньги
Деньги можно увеличить, нажав на покупку в магазине!
Мод 3
Бесплатная покупка долларов в магазине!
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