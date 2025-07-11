Описание

Приходите и насладитесь хорошо известной игрой hack and slash в новой и свежей упаковке. Выслеживайте своих любимых монстров и сражайтесь с боссами, чтобы разблокировать новые уровни и предметы. Комбинируйте случайные предметы, чтобы найти редкое оружие, доспехи и питомцев. Найдите все скрытые секреты в мире, чтобы победить сложных секретных боссов. Лучшая часть? Новые макеты подземелий заставят вас гадать!

Monster Dungeon: Hunting Master — это абсолютно бесплатная игра, в которую вы можете играть в своем собственном темпе, без рекламы или покупок в приложении. Это просто, понятно и весело!