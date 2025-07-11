Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты) v2.6
Приходите и насладитесь хорошо известной игрой hack and slash в новой и свежей упаковке. Выслеживайте своих любимых монстров и сражайтесь с боссами, чтобы разблокировать новые уровни и предметы. Комбинируйте случайные предметы, чтобы найти редкое оружие, доспехи и питомцев. Найдите все скрытые секреты в мире, чтобы победить сложных секретных боссов. Лучшая часть? Новые макеты подземелий заставят вас гадать!
Monster Dungeon: Hunting Master — это абсолютно бесплатная игра, в которую вы можете играть в своем собственном темпе, без рекламы или покупок в приложении. Это просто, понятно и весело!
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Одно Попадание Убивает
- Множитель скорости перемещения
- Неограниченная мана
- 24 Тысячи рубинов Добавляются каждый раз, когда вы начинаете игру (Премиальные деньги).
Примечание:
– Игра установлена дважды, без модифицированной игры и модифицированной игры, запустите ту, что с меню.
Плохо работает на Android и эмуляторе меньше, чем на Android 9.
-Рекомендую устройство от Android 10+.
-Рекомендую Эмулятор плеера Mumu Для Android 11.
Скачать Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты) v2.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.