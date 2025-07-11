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Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты)

Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты) v2.6

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Версия:
2.6
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Dungeon Master
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 533
Описание

Приходите и насладитесь хорошо известной игрой hack and slash в новой и свежей упаковке. Выслеживайте своих любимых монстров и сражайтесь с боссами, чтобы разблокировать новые уровни и предметы. Комбинируйте случайные предметы, чтобы найти редкое оружие, доспехи и питомцев. Найдите все скрытые секреты в мире, чтобы победить сложных секретных боссов. Лучшая часть? Новые макеты подземелий заставят вас гадать!

Monster Dungeon: Hunting Master — это абсолютно бесплатная игра, в которую вы можете играть в своем собственном темпе, без рекламы или покупок в приложении. Это просто, понятно и весело!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Одно Попадание Убивает
  • Множитель скорости перемещения
  • Неограниченная мана
  • 24 Тысячи рубинов Добавляются каждый раз, когда вы начинаете игру (Премиальные деньги).


Примечание:

– Игра установлена дважды, без модифицированной игры и модифицированной игры, запустите ту, что с меню.

Плохо работает на Android и эмуляторе меньше, чем на Android 9.

-Рекомендую устройство от Android 10+.

-Рекомендую Эмулятор плеера Mumu Для Android 11.

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Скачать Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты) v2.6 MOD APK

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Скачать Monster Dungeon:Hunting Master (Мод, Тупые боты) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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