Blush Blush (Мод, Бесплатные покупки) 0.108
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sad Panda Studios Ltd
Версия:
0.108
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
1
Просмотров:
6 775
Помогите этим проклятым мальчикам и найдите настоящую любовь, улучшая свою игру и игру знакомств.
Blush Blush — это игра для свиданий с дополнительными играми в режиме ожидания. Это беззаботная история, в которой игрок должен спасти серию забавных и милых аниме-мальчиков, которые были прокляты темным заклинанием. Проклятие, которое, конечно же, можно снять только силой любви. Присоединяйтесь к веселью и помогите этим проклятым мальчикам найти настоящую любовь, улучшая свою игру и игру знакомств. Начните играть прямо сейчас; мы ждем тебя!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Доход от работы x1000
- Все задания разблокированы
- Подарок не стоил Бриллиантов
- Дата не стоила бриллиантов
- Инъекция алмазов
Скачать Blush Blush (Мод, Бесплатные покупки) 0.108 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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