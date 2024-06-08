Помогите этим проклятым мальчикам и найдите настоящую любовь, улучшая свою игру и игру знакомств.



Blush Blush — это игра для свиданий с дополнительными играми в режиме ожидания. Это беззаботная история, в которой игрок должен спасти серию забавных и милых аниме-мальчиков, которые были прокляты темным заклинанием. Проклятие, которое, конечно же, можно снять только силой любви. Присоединяйтесь к веселью и помогите этим проклятым мальчикам найти настоящую любовь, улучшая свою игру и игру знакомств. Начните играть прямо сейчас; мы ждем тебя!