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Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег)

Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) 1.33.5

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Версия:
1.33.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
wangming
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 237 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 957
Скриншоты
Описание

Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) - Последний выживший - оставайтесь в живых во время зомби-апокалипсиса!

В центре внимания зомби-апокалипсис, вы будете в школьной столовой с несколькими людьми и оружием против бесконечного потока зомби. Игра позволяет вам использовать оружие, такое как топоры, ножи и копья, чтобы убивать зомби, как никогда раньше.


Пережить зомби-апокалипсис! The Last Survivor — самая захватывающая игра из когда-либо созданных. Большинство игроков говорят, что во время игры они чувствуют, что действительно находятся в этой игре. Особенно те, кто устал от «обычных» игр, которые недостаточно сложны, могут найти эту игру стоящей своего времени.

Вы никогда не умрете в зомби-апокалипсисе!



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Большая сумма денег
  • Бог Мод
  • Неограниченное количество боеприпасов 
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 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) v1.33.5 MOD APK

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Скачать Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) 237 Мб Ссылка 2 237 Мб

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