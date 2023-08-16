Описание

Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) - Последний выживший - оставайтесь в живых во время зомби-апокалипсиса!

В центре внимания зомби-апокалипсис, вы будете в школьной столовой с несколькими людьми и оружием против бесконечного потока зомби. Игра позволяет вам использовать оружие, такое как топоры, ножи и копья, чтобы убивать зомби, как никогда раньше.





Пережить зомби-апокалипсис! The Last Survivor — самая захватывающая игра из когда-либо созданных. Большинство игроков говорят, что во время игры они чувствуют, что действительно находятся в этой игре. Особенно те, кто устал от «обычных» игр, которые недостаточно сложны, могут найти эту игру стоящей своего времени.

Вы никогда не умрете в зомби-апокалипсисе!



