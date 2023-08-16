Версия:
1.33.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
wangming
Обновлено:
Сегодня, 00:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 237 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 957
Описание
Zombie War - The Last Survivor (Мод, Много денег) - Последний выживший - оставайтесь в живых во время зомби-апокалипсиса!
В центре внимания зомби-апокалипсис, вы будете в школьной столовой с несколькими людьми и оружием против бесконечного потока зомби. Игра позволяет вам использовать оружие, такое как топоры, ножи и копья, чтобы убивать зомби, как никогда раньше.
Пережить зомби-апокалипсис! The Last Survivor — самая захватывающая игра из когда-либо созданных. Большинство игроков говорят, что во время игры они чувствуют, что действительно находятся в этой игре. Особенно те, кто устал от «обычных» игр, которые недостаточно сложны, могут найти эту игру стоящей своего времени.
Вы никогда не умрете в зомби-апокалипсисе!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Большая сумма денег
- Бог Мод
- Неограниченное количество боеприпасов
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