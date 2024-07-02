Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов) 1.04
Версия:
1.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Game Frame
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 265
Teammates: An Interactive Story - романтический роман, действие которого происходит в профессиональном спорте. Главная героиня - молодой тренер по баскетболу, которая волей-неволей оказывается владелицей одной из самых успешных и известных команд в ее любимом виде спорта. Но есть одно важное условие. Чтобы окончательно вступить в наследство, она должна в кратчайшие сроки сделать победившую команду чемпионами. Сюжетная линия, система выбора, многочисленные персонажи, настройка внешности девушки, множество вариантов ее романтических интересов и многое другое наверняка порадуют и увлекут поклонников жанра.
Информация о модах
Неограниченное количество бриллиантов
Скачать Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов) 1.04 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство