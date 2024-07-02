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Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов)

Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов) 1.04

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Версия:
1.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Game Frame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 265

Teammates: An Interactive Story - романтический роман, действие которого происходит в профессиональном спорте. Главная героиня - молодой тренер по баскетболу, которая волей-неволей оказывается владелицей одной из самых успешных и известных команд в ее любимом виде спорта. Но есть одно важное условие. Чтобы окончательно вступить в наследство, она должна в кратчайшие сроки сделать победившую команду чемпионами. Сюжетная линия, система выбора, многочисленные персонажи, настройка внешности девушки, множество вариантов ее романтических интересов и многое другое наверняка порадуют и увлекут поклонников жанра.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

 Теги темы: Много алмазов, Новеллы

Скачать Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов) 1.04 взлом

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Скачать Teammates: Interactive story (Мод, Много алмазов) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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