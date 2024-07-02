Teammates: An Interactive Story - романтический роман, действие которого происходит в профессиональном спорте. Главная героиня - молодой тренер по баскетболу, которая волей-неволей оказывается владелицей одной из самых успешных и известных команд в ее любимом виде спорта. Но есть одно важное условие. Чтобы окончательно вступить в наследство, она должна в кратчайшие сроки сделать победившую команду чемпионами. Сюжетная линия, система выбора, многочисленные персонажи, настройка внешности девушки, множество вариантов ее романтических интересов и многое другое наверняка порадуют и увлекут поклонников жанра.