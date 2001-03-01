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kawaiiDungeon - Learn Japanese (Мод, Много денег)

kawaiiDungeon - Learn Japanese (Мод, Много денег) 2.4.2

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Версия:
2.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MardukCorp
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 815

KawaiiDungeon – это не просто обычное приложение для изучения языка; это настоящий гид по миру японского языка, представленный в увлекательной и интерактивной форме. Яркая и привлекательная графика, совмещенная с удобным интерфейсом, делает процесс обучения легким и интересным.


В игровой форме вы будете сталкиваться с различными заданиями и испытаниями, которые не только помогут закрепить материал, но и сделают ваш опыт изучения японского языка уникальным. С каждым новым уровнем сложность будет возрастать, а вместе с этим и ваш словарный запас. Такое интерактивное обучение позволит вам не только запомнить новые слова и фразы, но и лучше понять структуру и логику японского языка.


Кроме того, "KawaiiDungeon" предлагает разнообразные мини-игры, которые помогут закрепить пройденный материал и улучшить навыки чтения, письма, а также произношения. Приложение также содержит аудио примеры, благодаря которым вы сможете услышать и повторить за диктором, что поможет вам выработать правильное произношение.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество расходных материалов

Неограниченное количество золота

Неограниченное количество фрагментов

Неограниченное количество осколок

 Теги темы: Много денег, Для детей

Скачать kawaiiDungeon - Learn Japanese (Мод, Много денег) 2.4.2 взлом

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Скачать kawaiiDungeon - Learn Japanese (Мод, Много денег) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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