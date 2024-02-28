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CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) (Встроенный кэш)

CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) 2.1.3

Много денегМод менюВстроенный кэш
3
1
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Версия:
2.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 738
Скриншоты
Описание

Chrono Trigger — это истинная легенда в мире видеоигр, которая не перестает восхищать игроков своим глубоким сюжетом, разнообразными персонажами и захватывающим миром. Эта ролевая игра сочетает в себе элементы приключений и боевика, предлагая игрокам уникальный и захватывающий игровой опыт. Теперь благодаря отдельной версии для мобильных платформ и множеству обновленных функций, игроки могут наслаждаться этой реликвией геймдева в любое время и в любом месте, получая самые невероятные впечатления от игры.


История Chrono Trigger увлекает игроков в эпическое приключение по различным эпохам времени, где каждое принятое решение имеет свои последствия для исхода событий. Разнообразные персонажи и глубоко проработанный мир добавляют игре уникальный шарм и делают ее одной из самых запоминающихся игр в жанре. Обновленные функции, включая улучшенную графику и интерфейс, позволяют игрокам погрузиться в мир Chrono Trigger с еще большим комфортом и удовольствием, делая игровой процесс еще более захватывающим и неповторимым.


Chrono Trigger — это не просто игра, это история, которая заставляет игроков переживать самые яркие и захватывающие моменты вместе с ее персонажами. Эта реликвия геймдева продолжает вдохновлять новые поколения игроков и оставаться в сердцах поклонников как одна из величайших игр всех времен.


Информация о модах

1. Меню MOD

2. Валюта

3. Увеличение МАКС. HP и MP

4. Увеличение предметов

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 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню, Много денег

Скачать CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) (Встроенный кэш) v2.1.3 MOD APK

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Скачать CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) (Встроенный кэш) 550 Мб Ссылка 2 550 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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